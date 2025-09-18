Italia Under 20, missione Mondiale: anche Okoro della Juve tra i convocati di Nunziata

Dopo due test amichevoli di prestigio contro l'Inghilterra a Chesterfield - vittoria per 2-1 - e contro la Germania a Reutlingen - sconfitta per 4-0 -, la Nazionale Under 20, vicecampione del mondo, si prepara al Mondiale di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Gli azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 21 calciatori: cinque nati nel 2005 (Amey, Corradi, Okoro, Sardo e Seghetti), sette nel 2006 (Berretta, Fellipe Jack, Konate, Mannini, Riccio, Romano e Siviero), otto nel 2007 (Cama, Emanuel Benjamìn, Idele, Iddrissou, Liberali, Mosconi, Nunziante e Sala) e uno nel 2008 (Natali). La squadra si radunerà domenica 21 settembre a Roma e partirà martedì 23 settembre alla volta di Santiago.