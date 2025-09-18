Ranking Fifa, la Spagna torna in vetta dopo 11 anni. La posizione dell'Italia

Sorprese Marocco e Slovacchia

Resta quarta l'Inghilterra, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo sale al quinto posto, scavalcando il Brasile di Carlo Ancelotti ora sesto. Non cambiano le classifiche di Olanda e Belgio, rispettivamente al settimo e ottavo posto, mentre guadagnano una posizione a testa e chiudono la top ten la Croazia e la Nazionale azzurra di Rino Gattuso, decima con 1710 punti. Paga dazio la Germania che perde tre posti e adesso è dodicesima alle spalle del Marocco. Norvegia e Israele, che contendono la qualificazione mondiale agli azzurri, occupano rispettivamente il 31° (+2) e il 76° posto (+1). Tra le grandi protagoniste del nuovo ranking, la Slovacchia del ct italiano Francesco Calzona guadagna 10 posizioni, portandosi al 42° posto. La prossima classifica verrà pubblicata il 23 ottobre.

Ranking Fifa: le prime 10 posizioni

1. Spagna 1875.37 (+1)

2. Francia 1870.92 (+1)

3. Argentina 1870.32 punti (-2)

4. Inghilterra 1820.44 (--)

5. Portogallo 1779.55 (+1)

6. Brasile 1761.6 (-1)

7. Olanda 1754.17 (--)

8. Belgio 1739.54 (--)

9. Croazia 1714.2 (+1)

10. ITALIA 1710.06 (+1).