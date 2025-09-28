Italia-Australia: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale U20

L’ Italia Under 20 è pronta a cominciare il suo cammino ai Mondiali di categoria, in scena quest’anno in Cile. Dopo il secondo posto conquistato nell’edizione precedente, gli Azzurrini si presentano ai nastri di partenza con l’ambizione di stupire ancora. Il commissario tecnico Carmine Nunziata ha convocato una rosa ricca di talento, tra cui figurano anche i due giovani bianconeri Alvin Okoro e Francesco Verde , quest’ultimo chiamato in extremis al posto dell’infortunato Pacheco.

L’obiettivo è chiaro: partire subito forte nel Girone D, che oltre all’Australia – avversaria dell’esordio odierno – vede la presenza di Cuba e della temibile Argentina. Superare il girone senza troppe complicazioni è il primo traguardo da raggiungere per continuare a sognare in grande.

Mondiale U20, dove vedere Italia-Australia

La Nazionale Under 20 guidata da Carmine Nunziata si appresta a fare il suo debutto ai Mondiali di categoria, affrontando l’Australia nel match inaugurale del Girone D. Tutte le partite dell’Italia U20 saranno trasmesse in diretta e in chiaro sui canali Rai. Il primo incontro, in programma per oggi, domenica 28 settembre, sarà visibile gratuitamente su RaiSport e in streaming su RaiPlay. In alternativa, è disponibile un’altra opzione gratuita: si tratta di FIFA+, la piattaforma ufficiale della FIFA, che trasmette in diretta tutte le partite del Mondiale Under 20. La copertura è gratuita, ma la telecronaca è disponibile esclusivamente in inglese. Il fischio d'inizio è atteso per le ore 22.00 all'Estadio Elias Figueroa Brander di Valparaiso.

Italia-Australia, le probabili formazioni

Per il debutto contro l’Australia, il CT Carmine Nunziata sembra intenzionato a puntare sui suoi uomini di fiducia. L’Italia U20 scenderà in campo con un undici ricco di talento, soprattutto nel reparto offensivo, dove spicca la trequarti formata da Sardo, Liberali e Romano. Qualità e dinamismo, con anche il bianconero Okoro pronto a convincere l'allenatore per prendersi il suo spazio: vivo il ballottaggio con Idrrissou, ma il talento Next Gen può giocare anche sulla trequarti. In mezzo al campo dovrebbe toccare a Riccio dettare i tempi, mentre il pacchetto difensivo dovrebbe essere guidato da Amey e Kofler.

ITALIA U20 (4-2-3-1): Seghetti; Emanuel, Amey, Kofler, Cama; Sala, Riccio; Sardo, Liberali, Romano; Iddrissou/Okoro. Ct: Nunziata.

AUSTRALIA U20 (4-3-3): Hall; Inserra, Esposito, Bonetig, Kikianis; Badolato, Bennie, Okon-Engstler; Quintal, Caputo, Jovanovic. Ct: Morgan.