L'Italia verso Estonia e Israele: out Politano, convocato Spinazzola

L'Italia si prepara ad affrontare due match cruciali per strappare il pass per il Mondiale 2026 che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Gli Azzurri si sono ritrovati oggi a Coverciano per iniziare a preparare i match contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre). Sono 27 i giocatori convocati dal ct Gennaro Gattuso per questi due impegni. Prima chiamata per Roberto Piccoli, che ha preso il posto di Mattia Zaccagni (infortunato), Nicolò Cambiaghi del Bologna e Hans Nicolussi Caviglia, ex centrocampista della Juventus oggi alla Fiorentina.
Spinazzola torna in Nazionale dopo oltre due anni
Nellle ultime ore è arrivato anche il forfait di Matteo Politano. L'ala del Napoli ha accusato un fastidio al flessore della coscia destra nel match contro il Genoa ed è stato costretto a rinunciare al doppio impegno con la Nazionale nonostante la convocazione.
Al suo posto, Gennaro Gattuso ha convocato un altro giocatore dei campani: Leonardo Spinazzola. La sua ultima partita in nazionale risale al 18 giugno 2023, in Nations League contro l'Olanda. Dopo oltre due anni il classe 1993 torna a vestire la maglia azzurra, con la quale nel 2021 conquistò il titolo Europeo.
I convocati di Gattuso
Ecco l'elenco completo dei 27 convocati di Gennaro Gattuso per i match contro Estonia e Israele:
PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Leonardo Spinazzola (Napoli), Sandro Tonali (Newcastle);
ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).