L'Italia verso Estonia e Israele: out Politano, convocato Spinazzola

L'Italia si prepara ad affrontare due match cruciali per strappare il pass per il Mondiale 2026 che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Gli Azzurri si sono ritrovati oggi a Coverciano per iniziare a preparare i match contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre). Sono 27 i giocatori convocati dal ct Gennaro Gattuso per questi due impegni. Prima chiamata per Roberto Piccoli, che ha preso il posto di Mattia Zaccagni (infortunato), Nicolò Cambiaghi del Bologna e Hans Nicolussi Caviglia, ex centrocampista della Juventus oggi alla Fiorentina.