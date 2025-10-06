Tuttosport.com

L'Italia verso Estonia e Israele: out Politano, convocato Spinazzola

Le scelte del CT per i due match validi per le qualificazioni mondiali
4 min
ItaliaGattusospinazzola
L'Italia verso Estonia e Israele: out Politano, convocato Spinazzola© /Ag. Aldo Liverani Sas
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

L'Italia si prepara ad affrontare due match cruciali per strappare il pass per il Mondiale 2026 che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Gli Azzurri si sono ritrovati oggi a Coverciano per iniziare a preparare i match contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre). Sono 27 i giocatori convocati dal ct Gennaro Gattuso per questi due impegni. Prima chiamata per Roberto Piccoli, che ha preso il posto di Mattia Zaccagni (infortunato), Nicolò Cambiaghi del Bologna e Hans Nicolussi Caviglia, ex centrocampista della Juventus oggi alla Fiorentina.

Spinazzola torna in Nazionale dopo oltre due anni

Nellle ultime ore è arrivato anche il forfait di Matteo Politano. L'ala del Napoli ha accusato un fastidio al flessore della coscia destra nel match contro il Genoa ed è stato costretto a rinunciare al doppio impegno con la Nazionale nonostante la convocazione. 

Al suo posto, Gennaro Gattuso ha convocato un altro giocatore dei campani: Leonardo Spinazzola. La sua ultima partita in nazionale risale al 18 giugno 2023, in Nations League contro l'Olanda. Dopo oltre due anni il classe 1993 torna a vestire la maglia azzurra, con la quale nel 2021 conquistò il titolo Europeo.

I convocati di Gattuso

Ecco l'elenco completo dei 27 convocati di Gennaro Gattuso per i match contro Estonia e Israele:

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Leonardo Spinazzola (Napoli), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).

 

 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA

