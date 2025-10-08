L'Italia a due facce per Estonia e Israele: cosa sta preparando Gattuso. E chi non cambia

Tutti presenti i 27 giocatori convocati da Rino Gattuso nel primo giorno di ritiro, in vista delle due gare di qualificazione ai Mondiali con Estonia e Israele . L'allenamento è consistito in esercitazioni con la palla e prove d'intesa per gli azzurri divisi in tre gruppi. Il ct sta valutando due sistemi di gioco diversi, uno con la difesa a tre e uno con quella a quattro, ma intende mantenere la coppia d'attacco, probabilmente formata dagli stessi Kean - Retegui (pur divisi ieri in allenamento) che tanto bene hanno fatto nelle due gare di settembre. Possibile dunque un vestito diverso per Estonia e Israele. Per Gattuso resta l'incognita della fascia sinistra dove ha dovuto rinunciare agli infortunati Politano e Zaccagni, al loro posto possibile l'impiego di Raspadori (che quel ruolo riveste nell'Atletico) o di Cambiaghi. Proprio lui è atteso oggi in conferenza stampa insieme agli altri volti nuovi di questo ritiro, Piccoli e Nicolussi Caviglia .

L'Azzurri Partner Day

Il primo giorno di raduno è stato scandito anche dal tradizionale “Azzurri Partner Day”, incontro che la Figc promuove con l’obiettivo di rafforzare il legame esistente con le aziende che sostengono le Nazionali italiane. I rappresentanti delle varie aziende partner degli azzurri, appunto, hanno pranzato insieme ai calciatori e allo staff della Nazionale e quindi hanno assistito sia alla conferenza stampa del ct Gattuso sia alla seduta di allenamento, “studiata” anche dai partecipanti al corso di allenatore. Nel pomeriggio inoltre gli stessi ospiti hanno potuto seguire e porre domande a Leonardo Bonucci, attuale assistente del commissario tecnico e quarto calciatore di sempre con più presenze in azzurro (121). Oggi secondo allenamento, sempre nel pomeriggio, lontano però da occhi indiscreti mentre in serata ci sarà l’inaugurazione del rinnovato Museo del calcio, con la novità del campo di calcetto, alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del ct Rino Gattuso, oltre a quella ovviamente di Matteo Marani, presidente della Lega C e già numero uno della Fondazione del Museo stesso.