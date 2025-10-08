Italia, Donnarumma e la missione Mondiale: "Grande responsabilità". Buffon: "Futuro non sia insipido"

"Abbiamo una grande responsabilità, una grande storia dietro di noi". Queste le parole di Gigio Donnarumma , presente all'inaugurazione del rinnovato Museo del calcio a Coverciano. Il portiere della Nazionale ha risposto sulla missione ritorno al Mondiale, che vede la selezione di Rino Gattuso impegnata contro l'Estonia all'incontro in programma sabato 11 ottobre alla Le Coq Arena di Tallin . Gli Azzurri ritrovano la formazione di Jurgen Henn dopo la manita vincente all'esordio dell'ex tecnico del Milan, reduci inoltre dal rocambolesco successo su Israele che sul campo neutro di Debrecen in Ungheria si sono imposti per 5-4 portandosi a 9 punti alle spalle della Norvegia (che a sua volta ha travolto per la Moldavia per 11-1 guadagnando un vantaggio di differenza reti pari a +21). Il calendario delle qualificazioni al Mondiale 2026 prevede poi la sfida contro gli israeliani prevista per martedì 14 al Bluenergy Stadium: evento già al centro di numerose polemiche che rimandano alla vicenda extracampo del dramma umanitario a Gaza. Il 13 novembre, l'Italia volerà invece in Moldavia prima di chiudere la fase a gironi a San Siro contro Erling Haaland e compagni domenica 16.

Donnarumma: "Dobbiamo dare tutto"

"È una responsabilità in più da parte mia e dei ragazzi dare tutto per scrivere altre pagine di storia e speriamo con il mister di scriverne insieme tante altre. Questo museo fa venire la pelle d'oca", ha concluso il portiere in forza al Manchester City. Così anche il ct Gattuso ha parlato di responsabilità per i prossimi impegni della Nazionale: "Sento tanto la responsabilità di essere il commissario tecnico e della divisa che indosso, ma ne sono anche orgoglioso". Classe '99, Donnarumma ha esordito in Nazionale l'1 settembre 2016 all'età di 17 anni e 6 mesi sotto la gestione di Gian Piero Ventura. Da allora, l'estremo difensore azzurro ha accumulato 76 presenze complessive.

Buffon: "Storia fa bene ai giocatori"

Presente all'inaugurazione del museo, anche il campione del mondo con l'Italia nel 2006 ed capitano della Juve Gigi Buffon, oggi capo delegazione della nazionale italiana: "Conoscere il nostro passato aiuta a far sì che il percorso verso il nostro futuro sia meno insipido, abbia più sapore, più¹ colore, più¹ calore umano. Secondo me la conoscenza della nostra storia fa sì che anche il nostro futuro abbia un senso diverso, secondo me molto più profondo. Secondo me per noi, per tutti i ragazzi, per tutti i giocatori, fa molto bene al movimento", ha concluso Buffon.