I due pilastri di Gattuso che vuole certezze: Italia, con l'Estonia è un obbligo

La difesa a volte a quattro e a volte a tre, due Italie diverse per Estonia e Israele , la stessa coppia d’attacco Kean - Retegui che assieme ha giocato due partite ed è attesa alla conferma di quanto di buono fatto. Alla sua terza partita, l’Italia di Rino Gattuso è abbastanza fisiologicamente ancora alla ricerca di certezze: ma idee, tentazioni, dubbi, verifiche, ruotano tutte attorno a un rassicurante centro di gravità permanente. Un doppio centro di gravità permanente, per la precisione: quello rappresentato da Sandro Tonali e Nicolò Barella. Certo, di permanente in azzurro c’è anche Gigio Donnarumma , anzi, dovendo indicare una stella nella Nazionale italiana non si potrebbe non nominare il capitano e portiere: che però, proprio perché portiere, non è al centro. E per quanto il ruolo sia diventato e stia continuando a diventare sempre più importante anche nella fase di costruzione, non può essere il fulcro di una squadra né in fase difensiva né in fase offensiva.

Tonali e Barella i pilastri

Fulcro che invece sono Tonali e Barella, che ci sia da strappare palla agli avversari o da servirla a un compagno, o all’occorrenza da scagliarla in porta. Leader tecnici e temperamentali, i centrocampisti di Newcastle e Inter sono gli unici due giocatori di consolidato alto livello internazionale che l’Italia può schierare da metà campo in avanti (già detto di Donnarumma, si può aggiungere Bastoni in difesa e presto probabilmente anche Calafiori). La speranza è che presto altri centrocampisti e attaccanti azzurri, da Kean a Politano, da Locatelli a Chiesa quando si sarà rimesso a punto, fino a Pio Esposito in un prossimo futuro, possano raggiungere quel livello, ma oggi tutti, per vari motivi, devono ancora compiere un tratto di strada più o meno lungo. Quella strada che Tonali e Barella hanno invece già percorso, fermo restando che di crescere non si finisce mai ed entrambi hanno ancora margini.

Tutto attorno a Barella e Tonali

Più ampi per Tonali, visti i suoi 25 anni contro i 28 di Barella, che è comunque appena entrato in quella che molti considerano la fase migliore della carriera di un calciatore, in cui l’esperienza si è accumulata ma l’energia non ha ancora iniziato a calare: un mix ideale per rendere al meglio delle proprie potenzialità. E, a proposito, è proprio il mix completo di tante qualità a rendere Tonali e Barella due giocatori speciali, cardini dell’Italia a prescindere da quelli che saranno modulo e compagni attorno a loro. Il centrocampista del Newcastle e quello dell’Inter per dinamismo, fisicità, capacità difensive, tecnica e senso dell’inserimento possono giocare in due al centro, possono agire da mezzali (probabilmente il ruolo dove rendono al meglio, di certo il nerazzurro) con un altro centrocampista in mezzo a loro, possono a loro volta giocare da vertice basso (più Tonali) o da trequartista atipico (più Barella). Ecco perché, quale che sia il modulo, quali che siano le scelte sui singoli, sono tutte decisioni che a loro due ruotano attorno.