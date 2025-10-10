"Italia, playoff non scontati": Gattuso, l'Estonia e la tensione azzurra in conferenza

Gattuso a Sky Sport: "Aver voglia di vestire questa maglia"

Il Ct azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport rimarcando: "Ci sono 12 punti a disposizione. Bisogna pensare alla partita di domani. Oggi in conferenza stata mi è stata fatta la domanda se vediamo un tempo la Norvegia. Noi dobbiamo pensare a preparare bene la nostra partita che sarà una partita molto, molto difficile in un campo difficile. Pensiamo a fare il nostro. Dopo vedremo cosa succederà in Norvegia. Ti piace questo gruppo perché ne parli sempre. Non perché devi farlo, perché tu sei uno chiaro"

Cosa mettere in campo domani? Gattuso non ha dubbi: "Annusare il pericolo di non sottovalutare la partita perché penso che ci giochiamo tanto e sarà una partita molto, molto difficile. L'abbiamo toccato con mano anche a Bergamo. Abbiamo avuto tante occasioni, però se non sbaglio abbiamo segnato dopo il sessantesimo. Sì, abbiamo avuto tante occasioni, però domani sarà una partita totalmente diversa. Mi piace questo gruppo perché lavora con grande intensità, con grande serietà. Riescono ad avere facce positive, stanno bene insieme e per me è un orgoglio allenare questo gruppo qua".

Raspadori, Cambiaso e Spinazzola: il punto Sulle possibilità tattiche e le scelte degli uomini per domani: "Uno può giocare 30, può giocare 40. L'importante è farsi trovare pronto, l'importante è vedere facce positive. Voglia di indossare questa maglia, allenarsi con grande voglia, con grande veemenza. Domani vediamo ma Raspadori, Spinazzola, Cambiaso, Orsolini, ci sono tanti buoni giocatori. Ripeto, domani vedremo chi scenderà in campo, ma l'importante è pensare che dopo ci sono anche cinque campi che possono fare la differenza. Mi stanno per menare, però una cosa mi incuriosisce".