Signori promuove Gattuso e schiera la coppia del futuro: “Camarda e Pio Esposito”

L'ex attaccante di Lazio e Bologna esalta l'entusiasmo che il Ct ha riportato all'Italia "C'è attaccamento alla maglia"
ROMA - Giuseppe Signori, ex attaccante di Lazio e Bologna, ha parlato dei temi caldi del momento del calcio italiano partendo dalla Nazionale elogiando il lavoro del Ct Gennaro Gattuso. Signori ha sottolineato l'aspetto più importante toccato da Rino: "Gattuso è un selezionatore. Ho visto una Nazionale cresciuta nell'impegno e nell'attaccamento alla maglia e questo mi fa credere che l'Italia possa essere ancora competitiva. Abbiamo giovani interessanti, soprattutto attaccanti. Retegui ha fatto una scelta di vita importante ma ha tutte le qualità per diventare un grande attaccante. Camarda e Pio esposito sono il futuro, io punterei su di loro". Signori si sofferma anche sul problema alla base che sta vivendo il calcio azzurro: "Parte dalla base, i settori giovanili sono stati in qualche modo abbandonati. Non si insegnano più ai bambini le cose essenziali".

Lazio e Conte: "Squadra incompleta. Antonio fa la differenza"

Signori è stato una bandiera della Lazio che oggi sta vivendo un momento complicato: "Squadra incompleta in diversi ruoli. Sarà necessario intervenire nel mercato invernale. Arrivare in Europa credo sia l'obiettivo minimo" mentre su Antonio Conte ammette come "fa sempre la differenza. È sicuramente lui il valore aggiunto del Napoli che è una squadra forte".

 

 

