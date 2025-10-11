Signori promuove Gattuso e schiera la coppia del futuro: “Camarda e Pio Esposito”

ROMA - Giuseppe Signori, ex attaccante di Lazio e Bologna, ha parlato dei temi caldi del momento del calcio italiano partendo dalla Nazionale elogiando il lavoro del Ct Gennaro Gattuso. Signori ha sottolineato l'aspetto più importante toccato da Rino: "Gattuso è un selezionatore. Ho visto una Nazionale cresciuta nell'impegno e nell'attaccamento alla maglia e questo mi fa credere che l'Italia possa essere ancora competitiva. Abbiamo giovani interessanti, soprattutto attaccanti. Retegui ha fatto una scelta di vita importante ma ha tutte le qualità per diventare un grande attaccante. Camarda e Pio esposito sono il futuro, io punterei su di loro". Signori si sofferma anche sul problema alla base che sta vivendo il calcio azzurro: "Parte dalla base, i settori giovanili sono stati in qualche modo abbandonati. Non si insegnano più ai bambini le cose essenziali".