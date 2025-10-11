Tuttosport.com

Gattuso: "Italia, poche squadre ci riescono. Pio Esposito, sicuro di una cosa". Poi la speranza Kean

Il ct della Nazionale ha fatto il punto sulla gara contro l'Estonia, che ha visto gli Azzurri centrare il terzo successo consecutivo nella corsa al Mondiale
5 min
"L'importante è creare, poi si possono sbagliare gol e rigori. I ragazzi hanno voglia, proseguono sulla strada giusta". Queste le parole di Rino Gattuso, intervenuto al termine della gara contro l'Estonia, che ha visto l'Italia imporsi per 3-1 e rimediare il terzo successo consecutivo dopo la manita vincente sulla selezione di Jurgen Henn e Israele. A segno per gli Azzurri, Moise Kean (4') - poi costretto a lasciare il campo causa infortunio - Mateo Retegui (38') e Francesco Pio Esposito (74'): a segno per i padroni di casa, Rauno Sappinen (76'). La classifica riporta ora 12 punti che valgono il secondo posto davanti a Israele, a sua volta travolto dalla Norvegia a Oslo per 5-0. Una manita quella di Erling Haaland e compagni che segue l'11-1 sulla Moldavia e che incenerisce quasi del tutto le speranze di un passo falso da parte della formazione di Stale Solbakken prima della sfida del 16 novembre a San Siro. Prima però, il calendario della Nazionale mette però in programma l'appuntamento del 14 ottobre a Udine con gli israeliani (evento che alzato al massimo l'allerta sicurezza) e a seguire la gara con la Moldavia di giovedì 13.

Gattuso: "Kean? Spero non sia grave"

"Bisogna recuperare perché nella seconda partita facciamo sempre fatica - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Se vinciamo contro Israele va fuori dai giri, con l'ottica dei playoff. Noi abbiamo una missione: dobbiamo crescere partita dopo partita, lavorare bene insieme e avere più convinzione. Quando vedo questo spirito va bene, anche se si sbaglia qualcosina. Sono molto contento, oliamo i meccanismi e miglioriamo. Errori evitabili? Senza l'incidente di Donnarumma, non parleremmo di errori. Non puoi dominare per 90 minuti, stiamo qui a soffrire e comunque la partita l'abbiamo gestita. Kean? Ho parlato poco con Kean, dispiace. Esposito è entrato e ha fatto bene. Speriamo non sia niente di grave. Mi è piaciuto tutto, nessun rammarico - ha aggiunto ai microfoni Sky - . Partite scontate non ce ne sono, abbiamo fatto quello che dovevamo fare: poche squadre al mondo dominano per 90/95 minuti. Quando giochi nella metà campo avversaria ci sta che puoi prendere qualche ripartenza, però meriti ai ragazzi: penso che stiamo facendo bene il nostro percorso, si stanno allenando molto bene e sto vedendo prestazioni molto interessanti. In tre partite potevamo segnare tantissimi gol: si possono sbagliare, ma conta la continuità".

Gattuso: "Non abbiamo fatto nulla"

"Ci sono tante cose positive, noi dobbiamo fare il nostro percorso. Non pensiamo alla Norvegia o a Israele, sappiamo quello che dobbiamo fare e ci teniamo quanto di buono fatto. Pio Esposito? Si merita tutto. Quando vedi un ragazzo di quest’età, con poca esperienza, che va su ogni pallone come se fosse quello della vita. È incredibile, quando viene a legare il gioco sbaglia pochissimo, dà quantità: è un ragazzo che si fa volere per bene e che sono sicuro non perderà la testa. Deve continuare, deve migliorare: l’educazione, la disciplina e il rispetto ce l’ha. Ora sta a noi e sta a lui. Bastoni? Abbiamo Mancini, Gabbia, Di Lorenzo che può fare il braccetto. Va bene. Sicuramente gli uomini a disposizione li abbiamo, ora dobbiamo recuperare: arriveremo in tarda mattinata a Udine, dovremo essere bravi a riposare e poi vedremo. Raspadori? Dico tutti molto bene, lui come Orsolini e altri. Dimarco veniva dentro e ci ha dato una grandissima mano. Raspadori è stato molto bravo ad allagarsi. Io sono molto contento, penso che siamo contentissimi ma sappiamo di non aver fatto nulla. Però sono partite che danno fiducia e bisogna guardare avanti con ottimismo".

Retegui: "Spiace per il rigore"

Anche l'ex Atalanta, che nel primo tempo ha fallito un calcio di rigore, ha fatto il punto sulla prestazione di Tallin: "Speriamo di continuare così, abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Stiamo migliorando e imparando come sempre. Sono contento e sono orgoglioso per il gol, mi piace tantissimo e spero di poter aiutare la squadra. L'intesa con Kean e Esposito. Penso non sia niente di grave, ho parlato con lui nello spogliatoio. Con Esposito mi son trovato bene, abbiamo tante soluzioni davanti anche con Lucca e Scamacca. Il rigore sbagliato? Mi dispiace per l'errore, ma può succedere. L'importante è essere sul pezzo e ritrovare il campo". Così Riccardo Orsolini: "Era una posizione inedita, però la partita richiedeva questo - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Il mister ci ha schierati così per giocare all’attacco, abbiamo approcciato bene ma non era un campo facile: la Norvegia ha faticato. L’importante era vincere, dare continuità e pensare alla partita di martedì. Bisognava stare attenti, soprattutto quando perdevamo palla in uscita e uno degli attaccanti non riusciva ad aiutarci a salire. Abbiamo giocato con un modulo un po’ sbilanciato, però lo sapevamo. E ripeto: l’importante era portare i tre punti a casa, ora vediamo cosa succede". 

Pio Esposito: "Che emozione il primo gol"

Infine, Pio Esposito: "Ringrazio la squadra e il mister per come mi hanno accolto, c’è un’armonia fantastica in questo gruppo e così è più facile giocare. Sono contento, è merito della squadra che ti consente di avere palloni giocabili. È importante mettere da parte l’egoismo, sempre, ma soprattutto giocando uno per l’altro. Bisogna aiutare il compagno, chi segna non è importante: conta portare a casa il risultato insieme. Il gol in Nazionale? Sono molto emozionato, sono cose che non riesci a spiegare e capire a caldo. Devo ancora realizzare, sono contentissimo: è successo tutto molto velocemente. Deve essere un punto di partenza. Sono una persona molto autocritica, a cui non piace accontentarsi. Il Mondiale? Non si può guardare indietro, dobbiamo pensare alle partite che ci rimangono e pensare a fare il meglio possibile. È l’unica cosa che ci rimane da fare. A chi lo dedico? Alla mia famiglia, che c’è sempre stata e mi ha aiutato a raggiungere l’obiettivo”.

