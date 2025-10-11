Gattuso: "Italia, poche squadre ci riescono. Pio Esposito, sicuro di una cosa". Poi la speranza Kean

"L'importante è creare, poi si possono sbagliare gol e rigori. I ragazzi hanno voglia, proseguono sulla strada giusta". Queste le parole di Rino Gattuso , intervenuto al termine della gara contro l'Estonia, che ha visto l'Italia imporsi per 3-1 e rimediare il terzo successo consecutivo dopo la manita vincente sulla selezione di Jurgen Henn e Israele. A segno per gli Azzurri, Moise Kean (4') - poi costretto a lasciare il campo causa infortunio - Mateo Retegui (38') e Francesco Pio Esposito (74'): a segno per i padroni di casa, Rauno Sappinen (76'). La classifica riporta ora 12 punti che valgono il secondo posto davanti a Israele, a sua volta travolto dalla Norvegia a Oslo per 5-0 . Una manita quella di Erling Haaland e compagni che segue l'11-1 sulla Moldavia e che incenerisce quasi del tutto le speranze di un passo falso da parte della formazione di Stale Solbakken prima della sfida del 16 novembre a San Siro. Prima però, il calendario della Nazionale mette però in programma l'appuntamento del 14 ottobre a Udine con gli israeliani ( evento che alzato al massimo l'allerta sicurezza ) e a seguire la gara con la Moldavia di giovedì 13.

Gattuso: "Kean? Spero non sia grave"

"Bisogna recuperare perché nella seconda partita facciamo sempre fatica - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Se vinciamo contro Israele va fuori dai giri, con l'ottica dei playoff. Noi abbiamo una missione: dobbiamo crescere partita dopo partita, lavorare bene insieme e avere più convinzione. Quando vedo questo spirito va bene, anche se si sbaglia qualcosina. Sono molto contento, oliamo i meccanismi e miglioriamo. Errori evitabili? Senza l'incidente di Donnarumma, non parleremmo di errori. Non puoi dominare per 90 minuti, stiamo qui a soffrire e comunque la partita l'abbiamo gestita. Kean? Ho parlato poco con Kean, dispiace. Esposito è entrato e ha fatto bene. Speriamo non sia niente di grave. Mi è piaciuto tutto, nessun rammarico - ha aggiunto ai microfoni Sky - . Partite scontate non ce ne sono, abbiamo fatto quello che dovevamo fare: poche squadre al mondo dominano per 90/95 minuti. Quando giochi nella metà campo avversaria ci sta che puoi prendere qualche ripartenza, però meriti ai ragazzi: penso che stiamo facendo bene il nostro percorso, si stanno allenando molto bene e sto vedendo prestazioni molto interessanti. In tre partite potevamo segnare tantissimi gol: si possono sbagliare, ma conta la continuità".

Gattuso: "Non abbiamo fatto nulla"

"Ci sono tante cose positive, noi dobbiamo fare il nostro percorso. Non pensiamo alla Norvegia o a Israele, sappiamo quello che dobbiamo fare e ci teniamo quanto di buono fatto. Pio Esposito? Si merita tutto. Quando vedi un ragazzo di quest’età, con poca esperienza, che va su ogni pallone come se fosse quello della vita. È incredibile, quando viene a legare il gioco sbaglia pochissimo, dà quantità: è un ragazzo che si fa volere per bene e che sono sicuro non perderà la testa. Deve continuare, deve migliorare: l’educazione, la disciplina e il rispetto ce l’ha. Ora sta a noi e sta a lui. Bastoni? Abbiamo Mancini, Gabbia, Di Lorenzo che può fare il braccetto. Va bene. Sicuramente gli uomini a disposizione li abbiamo, ora dobbiamo recuperare: arriveremo in tarda mattinata a Udine, dovremo essere bravi a riposare e poi vedremo. Raspadori? Dico tutti molto bene, lui come Orsolini e altri. Dimarco veniva dentro e ci ha dato una grandissima mano. Raspadori è stato molto bravo ad allagarsi. Io sono molto contento, penso che siamo contentissimi ma sappiamo di non aver fatto nulla. Però sono partite che danno fiducia e bisogna guardare avanti con ottimismo".