Pagelle Italia: Esposito predestinato, Dimarco fatato. Frittatona Gigio, Orsolini dura un tempo

L'Italia non si fa trovare impreparata e si impone sull'Estonia con il risultato di 3-1. Ad aprire le danze ci pensa il solito Kean, che poco dopo esce per infortunio. Retegui, sempre nel primo tempo, prima fallisce un calcio di rigore ma poi si rifà alla grande realizzando la rete del raddoppio. A chiudere i discorsi ci pensa poi Pio Esposito, alla prima emozionante rete con la maglia della Nazionale. E fortuna che il clamoroso errore di Donnarumma che consente all'Estonia di riaprire il match arriva quando ormai è troppo tardi. Di seguito le pagelle del match.