Pagelle Italia: Esposito predestinato, Dimarco fatato. Frittatona Gigio, Orsolini dura un tempo

L'Italia non si fa trovare impreparata e si impone sull'Estonia con il risultato di 3-1. Ad aprire le danze ci pensa il solito Kean, che poco dopo esce per infortunio. Retegui, sempre nel primo tempo, prima fallisce un calcio di rigore ma poi si rifà alla grande realizzando la rete del raddoppio. A chiudere i discorsi ci pensa poi Pio Esposito, alla prima emozionante rete con la maglia della Nazionale. E fortuna che il clamoroso errore di Donnarumma che consente all'Estonia di riaprire il match arriva quando ormai è troppo tardi. Di seguito le pagelle del match.
Donnarumma 5
Sull’innocuo cross di Soomets combina la classica frittatona.
Di Lorenzo 6
Gioca con il pilota automatico inserito.
Bastoni 6.5
Nel tandem con Calafiori è sempre lui il più sacrificato in fase difensiva e lì, complice la pochezza degli avversari, ha pochi problemi. Macchia la sua prestazione irreprensibile col giallo che gli costerà Udine per squalifica.
Calafiori 6.5
Quando c’è poco da difendere e tanto da costruire dimostra di essere un giocatore di altra categoria. Avvia l’azione del primo gol della serata e ruba gli occhi per la qualità che mette in campo.
Dimarco 7
Pure in Nazionale mostra che la condizione è cresciuta a livello esponenziale rispetto al break settembrino. Dal suo piede fatato arriva l’assist per l’1-0 di Kean, tutt’intorno tante altre cose buone.
Orsolini 6
Nel primo, giocando dalla parte di Gattuso, deve sorbirsi le continue raccomandazioni del ct che comunque sortiscono il loro effetto, come prova l’assist del raddoppio a Retegui che però è l’unica cosa buona che fa. Nella ripresa cala vistosamente e l’Estonia si fa pericolosa dalla sua parte, giusta la sostituzione.
Cambiaso (18' st) 6
Dà solidità.
Barella 6.5
Soprattutto nel primo tempo si vede un po’ ovunque nel tentativo di trovare l’imbucata, ripresa invece giocata con il pilota automatico. (Frattesi 31' st ng)
Tonali 6.5
In questa nazionale resta sempre un fattore determinante.
Raspadori 5.5
La sensazione è che sia uno di quei giocatori che il meglio lo dà quando entra nell’ultima mezz’ora. Dopo un primo tempo un po’ abulico, ci si accorge della sua presenza quando costringe Hein a una paratissima, ma lì bisognava fare meglio.
Spinazzola (18' st) 6.5
Torna in Nazionale dopo una vita (ultima presenza agli atti il 18 giugno 2023 con l’Olanda in Nations League) e festeggia l’evento regalando a Esposito l’assist del tris.
Kean 6.5
Prima di infortunarsi (distorsione alla caviglia destra) trova comunque il tempo per segnare il gol - l’undicesimo in maglia azzurra - che rompe subito il ghiaccio, da qui il voto più che sufficiente nonostante i pochi minuti giocati.
Esposito (15' pt) 7
Lavora molto bene di sponda e trova la soddisfazione del primo gol in Nazionale maggiore: predestinato.
Retegui 6.5
L’Arabia non l’ha arrugginito: timbra ancora una volta il cartellino e si procura il rigore che poi sbaglia con un tiro che non fa onore alle sue qualità da killer. Nella ripresa da applausi l’assist - di tacco - che libera Raspadori davanti a Hein. (Cristante 31' st ng)
Ct Gattuso 6.5
Giocare dopo il pokerissimo della Norvegia a Israele non era facile ma l’Italia porta a casa il massimo risultato - la vittoria - con il minimo sforzo.
ARBITRO Gozubuyuk 5.5
All’Italia manca un rigore (Mets su Esposito), errore non banale in una partita facile da dirigere.
