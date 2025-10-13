Gattuso, avvio da record se batte Israele e Moldavia: il pokerissimo per agganciare due leggende

MILANO - D’accordo, gli avversari non sono stati esattamente di prima grandezza, ma le statistiche - che per questo motivo vanno interpretate dando loro il giusto peso - sono tutte dalla parte di Rino Gattuso. Quella di sabato in Estonia è stata la terza vittoria in altrettante gare da commissario tecnico: l’ultimo a riuscirci era stato Antonio Conte nel 2014 che arrivò a quattro (il filotto si interruppe alla quinta partita, con l’1-1 a San Siro contro la Croazia, 16 novembre 2014). Sabato Ringhio ha raggiunto Vittorio Pozzo (nel terzo mandato da ct) e Cesare Maldini, mentre in vetta resistono Edmondo Fabbri e Azeglio Vicini che hanno iniziato la loro avventura da commissari tecnici azzurri con la spinta di un pokerissimo. Ultimo nel tempo a fare filotto è stato il commissario tecnico di Italia ‘90 e il confronto dimostra come un tempo l’asticella fosse ben più alta (come d’altronde il rendimento della nostra Nazionale...). Vicini infilò in amichevole la Grecia a Bologna nell’esordio in azzurro (8 ottobre 1986) e poi - in incontri validi per le qualificazioni a Euro 1988 - superò la Svizzera a San Siro (3-2), Malta (0-2), ancora Malta ma in casa (5- 0) e Portogallo a Lisbona (1- 0) nel successo più prestigioso della serie. Anche allora l’Italia arrivava da un periodo buio - la coda dell’esperienza azzurra di Bearzot - e questo è forse l’unico parallelo possibile con Gattuso, considerato che Vicini era un allenatore “federale” che l’ossatura di quella Nazionale la formò con l’Under 21.
Gattuso, battere Israele e Moldavia per la storia
Detto questo, il calendario offre un assist da spingere in porta per Ringhio, dato che propone, dopo il match di domani sera a Udine con Israele, l’agevole trasferta a Chisinau per affrontare la Moldavia. Se tutto andrà come previsto, quindi Gattuso, dopo aver raggiunto Fabbri e Vicini - battendo la Norvegia a San Siro - metterebbe in fila tutti i suoi precedessori in Nazionale. Ma, al di là delle statistiche che, ripetiamo, vanno contestualizzate, sarebbe più importante presentarci ai playoff mondiali (sorteggio il 21 novembre a Zurigo, semifinale in casa il 26 marzo contro una ripescata dalla Nations, finale il 31 con sede da stabilire attraverso sorteggio) avendo messo una tacca pesante nel curriculum di questa Italia, cancellando il ricordo da incubo di Oslo. In assenza di altri test da novembre ai cinque giorni del giudizio, salutarsi con negli occhi il ricordo di una grande vittoria infonderebbe al gruppo una straordinaria iniezione di fiducia.