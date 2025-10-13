Gattuso, avvio da record se batte Israele e Moldavia: il pokerissimo per agganciare due leggende

MILANO - D’accordo, gli avversari non sono stati esattamente di prima grandezza, ma le statistiche - che per questo motivo vanno interpretate dando loro il giusto peso - sono tutte dalla parte di Rino Gattuso. Quella di sabato in Estonia è stata la terza vittoria in altrettante gare da commissario tecnico: l’ultimo a riuscirci era stato Antonio Conte nel 2014 che arrivò a quattro (il filotto si interruppe alla quinta partita, con l’1-1 a San Siro contro la Croazia, 16 novembre 2014). Sabato Ringhio ha raggiunto Vittorio Pozzo (nel terzo mandato da ct) e Cesare Maldini, mentre in vetta resistono Edmondo Fabbri e Azeglio Vicini che hanno iniziato la loro avventura da commissari tecnici azzurri con la spinta di un pokerissimo. Ultimo nel tempo a fare filotto è stato il commissario tecnico di Italia ‘90 e il confronto dimostra come un tempo l’asticella fosse ben più alta (come d’altronde il rendimento della nostra Nazionale...). Vicini infilò in amichevole la Grecia a Bologna nell’esordio in azzurro (8 ottobre 1986) e poi - in incontri validi per le qualificazioni a Euro 1988 - superò la Svizzera a San Siro (3-2), Malta (0-2), ancora Malta ma in casa (5- 0) e Portogallo a Lisbona (1- 0) nel successo più prestigioso della serie. Anche allora l’Italia arrivava da un periodo buio - la coda dell’esperienza azzurra di Bearzot - e questo è forse l’unico parallelo possibile con Gattuso, considerato che Vicini era un allenatore “federale” che l’ossatura di quella Nazionale la formò con l’Under 21.