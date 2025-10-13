Kean dà forfait per Italia-Israele: Gattuso perde il suo bomber

UDINE - Il Ct Gennaro Gattuso perde un attaccante in vista del match Italia-Israele, valido per la qualificazione al Mondiale: Moise Kean lascerà il raduno nelle prossime ore. La Figc ha comunicato che: "Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele". La Nazionale nel pomeriggio, alle ore 16.30, sosterrà l’allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo ‘Dino Bruseschi’ in vista della partita in programma domani sera (ore 20.45) allo stadio ‘Friuli’ di Udine