Gattuso, dal "ci hanno fatto ballare" ai playoff Mondiali: "Speriamo che Dio ce la mandi buona"

"Siamo soddisfatti. La partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti, ci hanno fatto ballare, ci hanno portato a spasso e penso che bisogna fare i complimenti ai ragazzi che sono stati là". Queste le parole di Rino Gattuso, intervenuto al termine della gara contro Israele valida per l'8ª giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. Al Bluenergy Stadium di Udine, gli Azzurri si sono imposti per 3-0. Un risultato che porta la doppia firma di Mateo Retegui (45'+2' rig., 74') e quella di Gianluca Mancini (92'), e che assicura inoltre alla Nazionale un posto ai playoff. L'agenda prevede ora la sfida contro la Moldavia del 13 novembre a Chisinau e a seguire l'appuntamento con Erling Haaland e compagni previsto per domenica 16 a San Siro. Così il ct dell'Italia: "Abbiamo coperto bene il campo, gli abbiamo lasciato un po' di palleggio in più, hanno creato anche loro qualcosina - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Gigio ha fatto due buone parate e sono soddisfatto del fatto di non aver preso gol oggi che è molto importante per noi. Grande spirito, Locatelli oggi ha fatto una grandissima partita. Abbiamo fatto la partita che doveva fare perché oggi avevamo tutto da perdere".