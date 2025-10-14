Locatelli, sassolini azzurri: "Gattuso persona vera, che aria si respira a Coverciano"

"Ringrazio Gattuso per i complimenti e per avermi dato fiducia. E' una persona vera che dice le cose in faccia, è una dote importante e ci serve. Vincere era importante, ma cosa ancora più importante è l'aria che si respira a Coverciano: siamo un bel gruppo di ragazzi perbene che hanno voglia di lavorare". Lo ha detto a Rai Sport il centrocampista azzurro Manuel Locatelli dopo la vittoria per 3-0 dell'Italia contro Israele nel match di qualificazione ai Mondiali.