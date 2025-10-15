Gattuso da record, si è inventato un’Italia che segna tanto: ha le risorse per levarci dai pasticci

Uzbekistan, Giordania, Capo Verde, Arabia Saudita, Qatar e Nuova Zelanda si sono già qualificate per il prossimo Mondiale. Al 99% dovremo passare dai playoff e, anche se siamo sempre più determinati e convincenti, non manca una sottile ansiettina. C’è qualcosa che non va nel calcio italiano, e già lo sapevamo, ma anche il meccanismo di qualificazione non si sente benissimo. Sono le politiche geocalcistiche perché servono voti e soldi. Non scandalizziamoci troppo, però perché in questo pasticcio ci siamo comunque messi da soli. E da soli potremmo uscirne, perché Rino Gattuso ha trovato il suo Schillaci in Retegui (cinque gol nelle ultime quattro partite) e si è inventato un’Italia che segna valanghe di gol. Alt, ho già sentito l’obiezione: «Bella forza, sono buoni tutti a goleare contro Estonia e Israele!». Vero, ma ricordo a chi obietta che, nel recente passato, sarebbe bastato farne un paio alla Macedonia del Nord e forse non avremmo saltato l’ultimo Mondiale. Quindi avanti così, avanti con l’ItalGattuso che ha segnato 16 reti in 4 gare (record, per un ct azzurro) e fatto tutto quello che c’era da fare.