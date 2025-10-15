Retegui show, freddezza e classe: “Dobbiamo restare umili”. Donnarumma sicuro: “Andremo al Mondiale”

Detto, fatto. Che già di per sé non è mai banale, men che meno quando c’è di mezzo la pressione di un rigore sbagliato: chiedere a Haaland e Dovbyk , giusto per restare alle ultime settimane (tiri dal dischetto falliti, ripetuti e rifalliti rispettivamente contro Israele dal norvegese e contro la Fiorentina dall’ucraino, in quel caso di giallorosso vestito). Mateo Retegui il rigore sbagliato sabato contro l’Estonia non lo ha ripetuto , ma se ne è procurato un altro da battere a distanza di tre giorni, ieri sera contro Israele. Pesantissimo, perché un’Italia poco incisiva stava pareggiando 0-0 una partita determinante sulla strada del Mondiale. «Mi spiace per il rigore, non mi resta che tirarne un altro e segnarlo», aveva detto dopo la vittoria di Tallin, in cui era comunque riuscito a segnare. Appena Turpin ha fischiato Retegui ha preso subito la palla, l’ha baciata alla Platini e l’ha messa alle spalle Glazer.

Retegui, bomber di parola

Dieci: voto alla corrispondenza tra parole e azioni, voto al rigore e anche numero delle reti azzurre del ventiseienne di San Fernando, scovato in Argentina da Roberto Mancini quando era ct, nel 2023. Cifra tonda che non è stata l’unica della serata: il rigore è stato il 100° realizzato dall’Italia nella sua storia (su 125 ed esclusi quelli dopo i supplementari) ed è stato anche la 250ª rete azzurra nelle qualifi cazioni mondiali. In cifra tonda però sia le reti di Retegui che quelle azzurre nelle qualificazioni ai Mondiali sono rimaste poco: perché al 29’ della ripresa Retegui ha rubato palla a Toriel sulla sinistra e poi ha piazzato il pallone a giro all’incrocio più lontano, per il 2-0 che ha chiuso la partita e sopratutto la corsa ai playoff a favore dell’Italia. E portato a 11 in 24 partite i gol in Nazionale del “Chapita”. «Sono molto contento, perché è molto importante quello che stiamo facendo - ha commentato a caldo il bomber azzurro -. Siamo in crescita e stiamo applicando tutto quello che vuole il mister. Stiamo creando una squadra forte e facendo grandi numeri, in attacco ma anche in difesa e siamo contenti di regalare soddisfazioni tifosi. Ora dobbiamo restare umili, migliorare e vediamo cosa riusciamo a fare alla prossima».

Le parole di Donnarumma e Locatelli

Se i gol di Retegui hanno vidimato l’accesso dell’Italia ai playoff , è stato però anche perché nel frattempo pure qualcun altro si era rifatto dopo aver lasciato sabato il campo di Tallin con una punta di retrogusto amaro a velare il sapore dolce della vittoria. Quel retrogusto amaro che un campione non può non provare dopo un errore clamoroso, seppur indolore, come quello con cui Gigio Donnarumma aveva propiziato il gol estone nel finale. Sarebbero invece stati dolorosissimi, ieri sera, il gol di Solomon al 28’ del primo tempo, sullo 0-0, e anche quello con cui Gloukh al 14’ della ripresa avrebbe fi rmato il pareggio. E sarebbero probabilmente stati davvero gol se tra i pali ci fosse stato un portiere diverso dal capitano azzurro, che ha confermato ancora una volta di essere un calciatore in grado di fare la diff erenza. «Purtroppo abbiamo sbagliato una partita in Norvegia, ma ora dobbiamo pensare alle prossime e ai playoff. E sono sicuro che andremo al Mondiale. Le mie parate? Stiamo migliorando tanto anche difensivamente, di concedere qualche occasione ci sta. Stiamo elaborando i concetti del mister e serve un po’ di tempo: ma la squadra è viva, il gruppo è vivo. Al di là del modulo quello che fa la differenza è la voglia: e vogliamo andare al Mondiale». Tasto su cui batte anche Manuel Locatelli: «Siamo un bel gruppo, che ha voglia di lavorare e stare insieme: e questo è molto importante, è la base. Ringrazio il ct per la fi ducia e perché è una persona vera, che dice le cose in faccia. Sappiamo di avere grande responsabilità e di dover dare il mille per cento».