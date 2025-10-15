Gattuso indica la strada: “Non dobbiamo mai mollare nessun centimetro”. Poi incorona Locatelli

«Avevamo tutto da perdere: si è parlato tantissimo di questa partita. Ma siamo stati bravi». Gennaro Gattuso forza quattro: con il successo su Israele, Ringhio ha raggiunto Antonio Conte . Solo loro, tra i commissari tecnici azzurri del terzo millennio, sono riusciti a calare il poker vincente nelle prime quattro partite alla guida della Nazionale italiana. E il record storico - cinque vittorie consecutive iniziali, ci riuscirono Edmondo Fabbri nel 1963 e Azeglio Vicini nel 1987 - non è così lontano, ma non è l’orizzonte a cui guarda adesso Ringhio . Il ct si gode anzitutto il risultato del 3-0 maturato ieri sera a Udine, molto diverso dal rocambolesco 5-4 di Debrecen a settembre: «Non dobbiamo dimenticare quella partita lì - ha proseguito Ringhio -, ci avevano fatti ballare e portati a spasso. Loro sono bravi in questo, hanno giocatori brevilinei. Invece noi dobbiamo essere questi». Cioè una nazionale in grado di soffrire, come faceva lui in campo, anche se davanti c’è Israele , non proprio il Brasile: «Al mondo ci sono poche squadre in grado di comandare la partita».

Le parole di Gattuso

E sicuramente, viene da aggiungere, non c’è l’Italia, che ha negli spettri dei Mondiali passati il principale avversario: «Noi abbiamo anche qualità con la palla tra i piedi, però dobbiamo ritrovare compattezza e mentalità chiara: possiamo anche sbagliare, ma non dobbiamo mai mollare nessun centimetro». Nessun volo pindarico, il primo mini obiettivo - la qualificazione aritmetica ai playoff per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 - è raggiunto, e le prossime partite (le ultime due del girone con Moldova e Norvegia) serviranno soprattutto a puntare il mirino sulle gare di marzo, più che a immaginare l’impossibile aggancio alla formazione di Haaland: «Faremo due partite serie, ma daremo anche spazio a qualche altro giocatore, vogliamo creare un gruppo sempre più compatto, dentro e fuori dal campo - ha spiegato il ct - vorrei poter augurare a questi ragazzi di riposarsi, ma non lo faranno ovviamente. E allora dico: che Dio ce la mandi buona, speriamo di non perdere giocatori e che facciano bene con i rispettivi club».

L'elogio a Locatelli e ai tifosi

Davanti ai circa 10.000 tifosi arrivati sugli spalti superando rigidissimi controlli, la Nazionale ha comunque fatto bella figura dal punto di vista offensivo: 16 gol nelle prime 4 partite, con Gattuso in panchina non ha mai segnato meno di 3 reti a gara e a segno sono andati ben otto giocatori diversi, quattro dei quali attaccanti. L’esperimento di un’Italia più offensiva e coraggiosa, insomma, sembra andare benone, anche senza l’infortunato Kean ma con Raspadori prima e Esposito dopo al fianco del grande protagonista Retegui: «Le due punte funzionano perché si sacrificano, fanno un grandissimo lavoro senza palla», ha chiosato il ct. Poi ha speso parole di elogio per il capitano juventino Manuel Locatelli: «Ha fatto una grande partita, molto lineare. Dobbiamo premiare chi si impegna». Si torna sempre lì, al sudore da versare in campo. Anche per riconquistare tifosi scottati dalle bruciature del passato: «Voglio ringraziare chi c’era allo stadio, perché non era scontato, e chi ci ha seguito in Tv. Dobbiamo coltivare questa passione, questa voglia di azzurro. È solo con l’amor proprio che possiamo riconquistare i nostri tifosi». Un passo alla volta.