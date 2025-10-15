Scontri al corteo pro Pal: feriti anche 2 giornalisti

UDINE - Ore con il fiato sospeso per la città friulana con i cecchini sui tetti dell’hotel Friuli dove ha alloggiato la nazionale israeliana, così come sopra le tribune del Bluenergy Stadium , scena già vista lo scorso anno. Elicotteri in costante sorvolo dall’alto, mentre a terra sono stati visionati e sigillati i tombini durante tutto il percorso del corteo della manifestazione che si è snodata per il centro della città. Migliaia le persone presenti al corteo, di ogni fascia d’età, con 358 realtà aderenti , provenienti da diverse regioni, in particolare del Nord, che hanno fatto sentire la loro voce per condannare la disputa della gara fra Italia ed Israele, il genocidio a Gaza e la necessità di dare seguito alla tregua, arrivando alla pace supportando il popolo palestinese nel raggiungere la piena libertà. Il corteo si è svolto tranquillamente per le vie del centro, con bandiere palestinesi e della pace, cartelloni e slogan contro Israele, ma alla fine, in piazza Primo Maggio, qualche centinaia di manifestanti ha provato a forzare il posto di blocco cercando di proseguire il corteo verso lo stadio.

La polizia ha dovuto utilizzare gli idranti

Situazione critica, durata per parecchi minuti, nonostante gli organizzatori abbiano cercato di convincere l’ala più violenta a desistere. La polizia ha dovuto utilizzare gli idranti per allontanare le persone che hanno lanciato sassi, spranghe e lacrimogeni verso gli agenti che hanno causato diverse feriti, con persone tratte in arresto. Vittime degli scontri anche diversi giornalisti di emittenti locali tra cui Elisa Dossi di Rainews 24, con un operatore portato in ambulanza in ospedale. Allo stadio situazione più tranquilla, considerando gli imponenti controlli di sicurezza per i 10.000 spettatori presenti, con l’attenzione massima nel pre match, alla presenza dei vertici della Figc oltre al presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con buona parte della giunta regionale. Il sindaco della città, Alberto Felice De Toni, con rappresentanti bipartisan della politica cittadina, ha partecipato, invece, alla veglia di preghiera organizzata dall’arcivescovo Riccardo Lamba, con la volontà di sostenere l’impegno personale e di tutta l’amministrazione comunale il percorso verso la pace, con il coinvolgimento della comunità internazionale.

La reazione all'inno di Israele

Nessun problema di ordine pubblico all’interno dell’impianto. Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare i 3 carabinieri deceduti nell’esplosione di una casa a Castel d’Azzano in provincia di Verona, misto fra fischi e applausi all’esecuzione dell’inno di Israele. All’ingresso della tribuna stampa sono stati consegnati, dai rappresentanti dell’USSI (Unione stampa sportiva italiana), fiocchetti neri per i giornalisti e i fotografi a lavoro a bordo campo. Un piccolo ma sentito gesto per ricordare i 250 giornalisti morti a Gaza, il conflitto più letale mai registrato per raccontare i fatti nel rispetto della libertà di stampa. Da registrare che, sul finire del primo tempo, alcuni tifosi hanno tentato l’invasione di campo ma sono stati prontamente fermati dagli steward.