Inacio trascina l'Italia U17, battuto il Qatar: inizia bene l'avventura al Mondiale

Inizia con il piede giusto l'avventura nel Mondiale Under 17, in corso nell'Aspire Zone di Doha, della Nazionale Under 18, che supera 1-0 i padroni di casa del Qatar nella partita inaugurale del Gruppo A, portandosi a 3 punti insieme al Sudafrica, vittorioso 3-1 sulla Bolivia nell'altra gara del girone. A decidere l'incontro in favore degli Azzurrini è stato il gol realizzato al 19' dal figlio d'arte Samuele Inacio, fantasista del Borussia Dortmund, eletto play of the match al termine dell'incontro. "L'approccio non era facile - sottolinea il tecnico Massimiliano Favo -, perché abbiamo giocato con il Paese ospitante, che ha mostrato grande entusiasmo e tantissimi tifosi a sostenerli, in una location bellissima. Avevo paura che i ragazzi non approcciassero bene la partita per via dell'emozione, invece abbiamo fatto una buona gara, anche se concretizziamo meno di quanto produciamo. Al netto di questo, sono molto contento del gioco espresso dalla squadra".
Azzurrini: giovedì si torna in campo
L'Italia tornerà in campo giovedì alle 13.30 italiane, sempre all'Aspire Zone di Doha, per affrontare i pari età boliviani. "Stasera godiamoci questa vittoria - conclude Favo - poi da domani inizieremo a pensare alla Bolivia, che oggi ha perso e quindi vorrà riscattarsi contro di noi". I prossimi avversari degli Azzurrini sono, infatti, reduci dalla sonora sconfitta per 3-1 contro i pari età del Sudafrica, che nonostante l'inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata al 36', riescono ad imporsi sugli avversari, portandosi così a tre punti ed in testa alla classifica del Gruppo A. Al secondo posto c'è, ovviamente, l'Italia grazie alla vittoria ottenuta contro il Qatar per 1-0. Da segnalare la presenza in campo per 90' di Benit Borasio con la fascia da capitano al braccio, classe 2008 della Juventus Primavera autore dell'assist per il gol decisivo di Inacio.