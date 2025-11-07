Tuttosport.com
Italia, Cambiaso e Locatelli tra i convocati di Gattuso: c'è anche una nuova chiamata

La Nazionale prepara il ritorno in campo per i prossimi impegni validi per la corsa al Mondiale 2026
2 min
ItaliaNorvegiaQualificazioni Mondiali 2026
Italia, Cambiaso e Locatelli tra i convocati di Gattuso: c'è anche una nuova chiamata
L'Italia torna in campo per riprendere la corsa alle qualificazioni Mondiali 2026. Gli Azzurri, reduci dalle quattro vittorie consecutive che hanno dato il via al nuovo corso Rino Gattuso e assicurato un posto ai playoff, ritrovano la Moldavia all'appuntamento di giovedì 13 allo stadio Zimbru di Chisinau. A seguire, la sfida di San Siro contro la Norvegia prevista per il 16 novembre, con Erling Haaland e compagni che guidano il girone I con 18 punti e una inarrivabile differenza reti pari a +26. Il ct ha così diramato la lista dei convocati, che vede per la prima volta in azzurro il portiere in forza al Cagliari Elia Caprile. Fra gli juventini invece, Andrea Cambiaso Manuel Locatelli.

Italia, i convocati:

Portieri: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Vicario.

Difensori: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Ricci, Tonali.

Attaccanti: F.P. Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.

