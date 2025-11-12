Italia, il sogno Mondiale U17 continua: avversaria e accoppiamenti dei sedicesimi

Il percorso degli azzurrini e la prossima sfida

L’Italia di Favo ha chiuso il Gruppo A a punteggio pieno, un risultato storico per il movimento giovanile azzurro. Tre successi netti contro Qatar, Bolivia e Sudafrica hanno permesso agli azzurrini di qualificarsi come terza miglior prima della fase a gironi. Un ruolino di marcia che testimonia la solidità e la compattezza della squadra, capace di abbinare organizzazione tattica e qualità individuali con un Inacio in gran spolvero e autore di quattro reti in tre partite. Il prossimo ostacolo si chiama Repubblica Ceca, formazione che ha terminato il Gruppo I al terzo posto con 3 punti, alle spalle di Burkina Faso e Stati Uniti. I cechi si sono qualificati come terzultimi tra le migliori terze, ma restano un avversario da non sottovalutare per fisicità e determinazione. L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre alle ore 14 italiane sul campo 1 dell’Aspire Zone di Doha, in un match da dentro o fuori che vale l’accesso agli ottavi di finale, dove la vincente affronterà una tra Croazia e Uzbekistan.

I precedenti tra Italia e Repubblica Ceca

La storia dei confronti tra le selezioni giovanili Under 18 di Italia e Repubblica Ceca è lunga e ricca di equilibrio. In totale si contano 15 precedenti, con un bilancio di 4 vittorie azzurre, 4 pareggi e 7 successi dei cechi, accompagnati da 24 gol segnati e 22 subiti. Il primo incontro risale al 3 settembre 1998, nel Torneo Internazionale “Stevan Vilotić” di Palić, quando l’Italia di Francesco Rocca si impose 2-0 grazie a una doppietta di Franco Semioli. L’ultimo incrocio è del 16 novembre 2018, in amichevole al Centro Giulio Onesti di Roma, terminato con un pirotecnico 3-3 firmato da Piccoli, Ricci e Sala per gli azzurrini. Le due nazionali si sono ritrovate anche lo scorso maggio, nella fase finale dell’Europeo Under 17 in Albania: in quell’occasione l’Italia vinse 2-1 nella gara inaugurale del Gruppo B, con reti di Inácio e Arena. Un precedente recente che lascia ben sperare in vista della sfida di Doha, dove i due marcatori sono presenti tra i convocati. Protagonisti anche Borasio ed Elimoghale della Juventus, bravi a sfruttare le proprie occasioni e dare mano, nei rispettivi ruoli, al gruppo azzurro per portare solidità in difesa e imprevedibilità davanti.