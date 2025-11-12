Italia, il sogno Mondiale U17 continua: avversaria e accoppiamenti dei sedicesimi

Prosegue il cammino mondiale dell’Italia Under 18 di Massimiliano Favo, protagonista di un avvio di torneo da incorniciare. Dopo aver dominato la fase a gironi con tre vittorie su tre, gli azzurrini si preparano ora ad affrontare la Repubblica Ceca nei sedicesimi di finale del Mondiale Under 17 in corso in Qatar. Una sfida che arriva nel momento di massima fiducia per il gruppo azzurro, reduce da prestazioni convincenti e dalla migliore partenza mai registrata da una Nazionale giovanile italiana nel torneo. L’obiettivo ora è confermare la crescita mostrata, mantenendo alta la concentrazione contro un avversario insidioso e desideroso di riscatto.
Il percorso degli azzurrini e la prossima sfida
L’Italia di Favo ha chiuso il Gruppo A a punteggio pieno, un risultato storico per il movimento giovanile azzurro. Tre successi netti contro Qatar, Bolivia e Sudafrica hanno permesso agli azzurrini di qualificarsi come terza miglior prima della fase a gironi. Un ruolino di marcia che testimonia la solidità e la compattezza della squadra, capace di abbinare organizzazione tattica e qualità individuali con un Inacio in gran spolvero e autore di quattro reti in tre partite. Il prossimo ostacolo si chiama Repubblica Ceca, formazione che ha terminato il Gruppo I al terzo posto con 3 punti, alle spalle di Burkina Faso e Stati Uniti. I cechi si sono qualificati come terzultimi tra le migliori terze, ma restano un avversario da non sottovalutare per fisicità e determinazione. L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre alle ore 14 italiane sul campo 1 dell’Aspire Zone di Doha, in un match da dentro o fuori che vale l’accesso agli ottavi di finale, dove la vincente affronterà una tra Croazia e Uzbekistan.
I precedenti tra Italia e Repubblica Ceca
La storia dei confronti tra le selezioni giovanili Under 18 di Italia e Repubblica Ceca è lunga e ricca di equilibrio. In totale si contano 15 precedenti, con un bilancio di 4 vittorie azzurre, 4 pareggi e 7 successi dei cechi, accompagnati da 24 gol segnati e 22 subiti. Il primo incontro risale al 3 settembre 1998, nel Torneo Internazionale “Stevan Vilotić” di Palić, quando l’Italia di Francesco Rocca si impose 2-0 grazie a una doppietta di Franco Semioli. L’ultimo incrocio è del 16 novembre 2018, in amichevole al Centro Giulio Onesti di Roma, terminato con un pirotecnico 3-3 firmato da Piccoli, Ricci e Sala per gli azzurrini. Le due nazionali si sono ritrovate anche lo scorso maggio, nella fase finale dell’Europeo Under 17 in Albania: in quell’occasione l’Italia vinse 2-1 nella gara inaugurale del Gruppo B, con reti di Inácio e Arena. Un precedente recente che lascia ben sperare in vista della sfida di Doha, dove i due marcatori sono presenti tra i convocati. Protagonisti anche Borasio ed Elimoghale della Juventus, bravi a sfruttare le proprie occasioni e dare mano, nei rispettivi ruoli, al gruppo azzurro per portare solidità in difesa e imprevedibilità davanti.
Gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale
Di seguito gli accoppiamenti con il calendario dei sedicesimi di finale del Mondiale Under 17 in Qatar con l'Italia attesa dalla sfida contro la Repubblica Ceca.
- Zambia-Mali: venerdì 14 novembre ore 13.30
- Portogallo-Belgio: venerdì 14 novembre ore 13.30
- Svizzera-Egitto: venerdì 14 novembre ore 14
- Francia-Colombia: venerdì 14 novembre ore 14.30
- Argentina-Messico: venerdì 14 novembre ore 15.45
- Irlanda-Canada: venerdì 14 novembre ore 16.15
- Stati Uniti-Marocco: venerdì 14 novembre ore 16.45
- Brasile-Paraguay: venerdì 14 novembre ore 16.45
- Senegal-Uganda: sabato 15 novembre 13.30
- Corea del Sud-Inghilterra: sabato 15 novembre 13.30
- Italia-Repubblica Ceca: sabato 15 novembre 14
- Giappone-Sudafrica: sabato 15 novembre 14.30
- Germania-Burkina Faso: sabato 15 novembre 15.45
- Venezuela-Corea del Nord: sabato 15 novembre 16.15
- Austria-Tunisia: sabato 15 novembre 16.45
- Croazia-Uzbekistan: sabato 15 novembre 16.45
