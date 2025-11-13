Il primo 5-0 e i record da raggiungere: Italia, Gattuso tra sogni e cabala

Per Rino Gattuso sarà una due giorni sotto il segno del cinque. Battendo stasera la Moldavia, raggiungerebbe Edmondo Fabbri e Azeglio Vicini, unici due commissari tecnici riusciti nella storia della Nazionale a vincere le prime cinque gare sulla panchina azzurra dal loro insediamento. Ma c’è dell’altro, perché il gruppo dopo la partita di Chisinau farà ritorno direttamente su Malpensa e da lì, nel cuore della notte, farà rotta su Milanello dove al ct è stata riservata dal club del cuore la mitica stanza numero 5, quella che ha accompagnato la vita nel centro sportivo di tutti i grandi allenatori sin dall’era berlusconiana, da ultimo Massimiliano Allegri (a proposito: il Milan domani sarà a Solbiate Arno per l’amichevole con l’Entella, quindi rompete le righe fino a martedì quando ci sarà l’adunata per iniziare la marcia di avvicinamento al derby di domenica 23).