Pagelle Italia: Cambiaso così così, Scamacca fuori condizione, Esposito fa tutto in mezzora

Due gol che non riescono di certo a far dimenticare la deludente prova dell'Italia, che in piena corsa Mondiale a Chisinau ha sconfitto la Moldavia andando a segno solamente nel finale dapprima con Gianluca Mancini (88') e infine con Pio Esposito (90'+2'), il tutto mentre la Norvegia restava bloccata sullo 0-0 per 50 minuti in casa con l'Estonia. Con la certezza dei playoff in tasca e tante irrisolte incertezze, la selezione di Rino Gattuso si prepara ora all'ultimo impegno del Girone I contro Erling Haaland e compagni, che guidano la classifica con 21 punti e una inarrivabile differenza reti pari a +29. Ciò significa che gli che domenica 16 a San Siro gli Azzurri dovrebbero vincere con un risultati pari o superiore a 9-0 per accedere direttamente al Mondiale 2026. Ecco i voti e i giudizi della sfida.
Vicario 6
Impegnato poco e niente, mantiene l’attenzione ed è pronto quando a metà ripresa è chiamato all’uscita fuori area.
Bellanova 6
Nel primo tempo ci si potrebbe aspettare più intraprendenza, invece rimane abbastanza sulle sue. Meglio nella ripresa, quando piazza qualche cross interessante.
Mancini 6.5
Fa tremare i tifosi della Roma quando nel primo tempo si tocca dietro una coscia, fa disperare i tifosi nella Nazionale quando calcia alto a porta praticamente vuota un pallone su cui non riesce ad arrivare con perfetto tempismo. Attento in difesa e in impostazione, si fa perdonare a tre minuti dalla fine con il gol della vittoria, con un colpo di testa da centravanti.
Buongiorno 6
Fa quel che deve in difesa e non è che serva una prestazione alla Cannavaro del 2006.
Cambiaso 6
Al contrario di Bellanova, lui inizia bene, con la perla di un filtrante che manda a crossare in area Zaccagni. Mentre però sull’altra fascia l’atalantino cresce, lui cala. Dimarco (30’ st) 6.5 Spinge nel finale e pesca Mancini per il vantaggio.
Orsolini 5.5
Ci prova, ma un paio di buoni dribbling non si trasformano né in assist né in tiri. E non dà la giusta copertura a Bellanova sull’occasione di Postolachi. Politano (30’ st) 6.5 Come Dimarco dall’altra parte, contribuisce a rialzare i giri del motore azzurro e serve l’assist del 2-0 a Esposito.
Tonali 6
Prova ad appoggiare l’attacco, ma la trequarti moldava è troppo intasata per trovare luce. Comunque solido.
Cristante 6.5
Copre le spalle a Tonali, ma riesce anche a farsi vedere al tiro e sfodera qualche lancio interessante.
Zaccagni 5
All’inizio lui e Cambiaso costituiscono il binario su cui l’Italia sembra poter arrivare al successo, ma la sensazione si rivela presto illusoria e lui cala anche più del compagno alle sue spalle. Frattesi (37’ st) ng.
Scamacca 5
Un bel tocco d’esterno per mandare al tiro Raspadori in avvio resta il promettente antipasto di una cena che poi non arriva. Non è ancora in condizione e si vede: finisce presto per restare prigioniero della morsa dei tre centrali moldavi. Retegui (20’ st) 6.5 Il suo ingresso e quello di Esposito alzano subito la pericolosità dell’attacco azzurro, vincendo più duelli e rendendo più efficace la ricerca della profondità da dietro e dell’area dalle fasce.
Raspadori 5.5
Una buona prima mezzora, oscillando tra l’area moldava e la trequarti e impegnando in un paio di occasioni Kozhukhar. Poi però Rata e i difensori avversari gli chiudono ogni spazio e lui non riesce ad aprirli.
Esposito (20’ st) 7
In mezzora, recupero compreso, si libera al tiro tre volte da posizione pericolosa e al terzo tentativo fa centro con un colpo di testa perentorio.
Ct Gattuso 6.5
Nonostante la vittoria della Norvegia renda di fatto inutile la sfida, l’approccio è ottimo. Meno il rendimento di alcuni, ma era giusto dare minuti a chi ha giocato meno. E con i cambi dà la svolta.
Arbitro - Balakin 6
Partita facile, che gestisce bene.
