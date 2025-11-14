Pagelle Italia: Cambiaso così così, Scamacca fuori condizione, Esposito fa tutto in mezzora

Due gol che non riescono di certo a far dimenticare la deludente prova dell'Italia, che in piena corsa Mondiale a Chisinau ha sconfitto la Moldavia andando a segno solamente nel finale dapprima con Gianluca Mancini (88') e infine con Pio Esposito (90'+2'), il tutto mentre la Norvegia restava bloccata sullo 0-0 per 50 minuti in casa con l'Estonia. Con la certezza dei playoff in tasca e tante irrisolte incertezze, la selezione di Rino Gattuso si prepara ora all'ultimo impegno del Girone I contro Erling Haaland e compagni, che guidano la classifica con 21 punti e una inarrivabile differenza reti pari a +29. Ciò significa che gli che domenica 16 a San Siro gli Azzurri dovrebbero vincere con un risultati pari o superiore a 9-0 per accedere direttamente al Mondiale 2026. Ecco i voti e i giudizi della sfida.