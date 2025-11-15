Dibu Martinez apre la polemica sull'uscita di Gattuso: "Non sa di cosa parla"

Quando un commissario tecnico parla, spesso il rimbalzo arriva dall’altra parte del mondo. E questa volta il botta e risposta è stato immediato: alle riflessioni di Gennaro Gattuso sui differenti sistemi di qualificazione ai Mondiali ha fatto eco la risposta piccata di Dibu Martinez , che ha rivendicato le difficoltà estreme del calcio sudamericano. Due visioni opposte, due mondi diversi che si incrociano in un dibattito sempreverde: è davvero equo il percorso verso la Coppa del Mondo?

La polemicha di Gattuso

L'Italia grazie al successo contro la Moldavia ha conquistato sei vittorie nel girone ma dovrà passare per i playof. Una situazione che ha fatto storcere il naso al ct Gattuso: "Bisogna chiedere a chi fa i gironi e le regole. Nel 1994 c'erano due squadre africane, ora ce ne sono otto. Ma non è una polemica. Nella storia dell'Italia è la prima volta che facciamo 6 vittorie". E l'analisi del commissario tecnico si è allargata anche agli altri sistemi di qualificazione come quello sudamericano. Il Brasile, che ha perso ben sei incontri, ha comunque ottenuto il pass per la Coppa del Mondo senza particolari affanni. "Vedere il Sud America dove sei squadre su dieci vanno dirette e la settima fa lo spareggio con l’Oceania fa venire rammarichi. La delusione è quella là, bisogna sistemare qualcosa" - ha ribadito. Ma l'allenatore è rimasto comunque fiducioso "Sono convinto che andremo a prendere quello che ci dobbiamo prendere perché questi ragazzi sono forti. Fare 7 vittorie aumenta l'autostima, oggi siamo la miglior seconda e ai miei tempi si andava ai Mondiali" - ha ribadito nel posto partita (qui tutte le dichiarazioni).

Dibu Martinez risponde a Gattuso

Nella giornata di ieri, il portiere dell'argentina Dibu Martínez ha replicato in modo diretto alle parole del ct dell’Italia, Gennaro Gattuso, rivendicando la maggiore difficoltà del contesto sudamericano rispetto alle qualificazioni europee. Il portiere albiceleste, intervistato da DSports, ha ribadito: "Giocano sempre su campi perfetti e bagnati... Non sanno com'è il Sud America, non sanno cosa sia. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa". Il riferimento è alla difficoltà di giocare alle altitudini boliviane e nei paesi meno sviluppati, ma il problema resta sotto la lente d'ingrandimento. Così è garantita la meritocrazia? Sta alla Fifa valutare.