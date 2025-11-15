Tuttosport.com
L’Italia U17 batte la Repubblica Ceca e vola agli ottavi dei Mondiali: decidono Arena e Maccaroni

Gli Azzurrini non arrestano la propria marcia e, dopo aver dominato il proprio girone, superano brillantemente anche il primo turno a eliminazione diretta
1 min
L’Italia U17 batte la Repubblica Ceca e vola agli ottavi dei Mondiali: decidono Arena e Maccaroni© Figc
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Continua a vincere e convincere la Nazionale Under 17, al quarto successo in altrettanti incontri, che regola con un 2-0 i pari età della Repubblica Ceca nei sedicesimi di finale del Mondiale di categoria in corso in Qatar. Gli Azzurrini sbloccano la partita al 52' con l'attaccante classe 2009 della Roma, Antonio Arena, prima di chiudere definitivamente i conti al 78' grazie a Valerio Maccaroni, altro prodotto del vivaio giallorosso, subentrato al 68' a Simone Lontani.

Le parole di ct Favo

"Siamo contenti di aver fatto un altro passo in avanti - sottolinea soddisfatto il tecnico Massimiliano Favo -. All'inizio i ragazzi erano un po' contratti, l'emozione si è fatta sentire: abbiamo sbagliato qualcosa in rifinitura e sui corner difensivi, anche se abbiamo concesso solo tiri da fuori. Potevamo chiuderla prima con Arena e Inacio. Nella ripresa la squadra si è sciolta e chi è entrato ha fatto la differenza: questo è il vero valore del gruppo. Ora serve un altro step importante e, per come lavorano e si comportano, questi ragazzi lo meritano". L'Italia tornerà in campo martedì 18 novembre (orario e campo da definire) all'Aspire Zone di Doha per gli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Croazia-Uzbekistan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

