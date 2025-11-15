L’Italia U17 batte la Repubblica Ceca e vola agli ottavi dei Mondiali: decidono Arena e Maccaroni

Le parole di ct Favo

"Siamo contenti di aver fatto un altro passo in avanti - sottolinea soddisfatto il tecnico Massimiliano Favo -. All'inizio i ragazzi erano un po' contratti, l'emozione si è fatta sentire: abbiamo sbagliato qualcosa in rifinitura e sui corner difensivi, anche se abbiamo concesso solo tiri da fuori. Potevamo chiuderla prima con Arena e Inacio. Nella ripresa la squadra si è sciolta e chi è entrato ha fatto la differenza: questo è il vero valore del gruppo. Ora serve un altro step importante e, per come lavorano e si comportano, questi ragazzi lo meritano". L'Italia tornerà in campo martedì 18 novembre (orario e campo da definire) all'Aspire Zone di Doha per gli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Croazia-Uzbekistan.