Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie, come funzionano e quando ci saranno i sorteggi

L’Italia vede ormai profilarsi con chiarezza il percorso più temuto: quello degli spareggi mondiali. Le combinazioni arrivate dagli altri campi, con la Norvegia vittoriosa sull’Estonia, hanno infatti ridotto, quasi a zero, le possibilità degli azzurri di qualificarsi direttamente. Per ribaltare la situazione servirebbe un improbabile successo con nove reti di scarto contro Haaland e compagni, scenario che lascia alla matematica un ruolo quasi puramente formale. Per questo lo sguardo della Nazionale si sposta già al sorteggio di Zurigo di giovedì 20 novembre, quando verranno definiti accoppiamenti e percorsi dei playoff mondiali. Un appuntamento a cui l’Italia, salvo sconvolgimenti dell’ultima giornata, sarà inevitabilmente protagonista. Gli spareggi di marzo 2026 rappresenteranno dunque il passaggio decisivo per provare a staccare il biglietto per la Coppa del Mondo ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada.
Quando e dove vedere il sorteggio: come funziona
Il sorteggio che stabilirà gli incroci dei playoff si svolgerà a Zurigo, giovedì 20 novembre, con inizio alle ore 13. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24, con un programma che seguirà passo dopo passo tutte le estrazioni. La cerimonia sarà piuttosto articolata: si partirà dai playoff intercontinentali, che coinvolgono rappresentanti di Conmebol, OFC, AFC, CAF e Concacaf, inclusa la Bolivia e la Nuova Caledonia. Solo successivamente toccherà al sorteggio UEFA, quello che interessa gli azzurri. In questa sessione verranno definiti sia gli accoppiamenti delle semifinali sia gli eventuali scenari delle finali dei quattro percorsi. Sarà un pomeriggio denso di incognite, perché ogni estrazione modificherà via via il possibile cammino delle nazionali coinvolte. Per l’Italia, che con tutta probabilità si presenterà come seconda del proprio girone, conoscere il nome dell’avversaria casalinga in semifinale sarà il primo snodo cruciale della serata poi capirà anche se giocherà in casa o fuori l'eventuale finale.
La situazione dell’Italia e la sfida con la Norvegia
La Nazionale di Gattuso affronta l’ultima giornata del proprio girone con la consapevolezza di dover compiere un autentico miracolo sportivo per ottenere la qualificazione diretta. Servirebbero infatti almeno nove gol di scarto contro la Norvegia, una selezione che oltre a Haaland può contare su diversi talenti di primo piano. Al di là dell’aritmetica, tuttavia, il destino degli azzurri sembra ormai segnato: il secondo posto dovrebbe essere confermato, aprendo la porta ai playoff. Questo significa che, a prescindere dal risultato finale, la sfida contro i norvegesi servirà soprattutto per ritrovare fiducia, misurare la condizione del gruppo e cercare di avvicinarsi allo spareggio con l’atteggiamento giusto. Il fatto che l’Italia rientri nella prima fascia del sorteggio rappresenta comunque un vantaggio non trascurabile: gli uomini di Gattuso giocheranno la semifinale in casa, davanti al proprio pubblico, contro una delle quattro nazionali ripescate dalla Nations League. Un’opportunità da sfruttare per evitare un’altra avventura mondiale interrotta prima del traguardo.
Chi partecipa ai playoff
Il meccanismo dei playoff coinvolge complessivamente sedici nazionali, provenienti da due percorsi differenti. Da una parte ci sono le dodici seconde classificate dei gironi di qualificazione europei, una per ogni raggruppamento. Dall’altra ci sono quattro squadre che arriveranno dalla Nations League 2024/25: si tratta delle migliori vincitrici dei gironi che non avranno ottenuto la qualificazione diretta ai Mondiali o un secondo posto nel proprio girone. Queste quattro nazionali completano il quadro delle partecipanti, andando così a comporre un gruppo di sedici contendenti. Una volta definite tutte le squadre, la UEFA procederà alla suddivisione in quattro fasce: le tredici selezioni europee classificate in base al ranking FIFA di novembre 2025 occuperanno le prime tre fasce, mentre la quarta sarà riservata alle ripescate dalla Nations League. L’Italia, forte del proprio posizionamento, farà parte della prima fascia insieme alle altre seconde con miglior ranking. Il risultato è un quadro dinamico, destinato a cambiare fino all’ultima giornata dei gironi, ma già abbastanza delineato da consentire un primo sguardo sulle possibili avversarie degli azzurri.
Come funzionano gli spareggi: meccanismo e criteri
I playoff si svolgeranno a marzo 2026 e saranno articolati in quattro distinti percorsi - A, B, C e D - ognuno dei quali assegnerà un posto alla fase finale del Mondiale. Le sedici nazionali verranno distribuite in questi percorsi tramite sorteggio, rispettando un criterio ben definito: le squadre di prima fascia affronteranno nella semifinale una nazionale della quarta fascia, mentre le selezioni della seconda sfideranno quelle della terza. Le semifinali si giocheranno in gara secca e in casa delle nazionali appartenenti alla prima e alla seconda fascia. Una volta completate le semifinali, un nuovo sorteggio stabilirà quale incrocio porterà alla finale del percorso: la vincente dello scontro tra prima e quarta fascia affronterà la vincitrice della semifinale tra seconda e terza. Anche la finale sarà a partita unica, sul campo della squadra sorteggiata come ospitante. Le quattro che usciranno vincenti da ognuno dei percorsi strapperanno così l’ultimo biglietto europeo per i Mondiali in Nord America. L’Italia, se confermerà la seconda posizione, avrà dunque il vantaggio di giocare la semifinale in casa.
Le attuali seconde dei gironi europei
A oggi, la lista delle nazionali che occupano il secondo posto nei rispettivi raggruppamenti - e che quindi sarebbero destinate ai playoff - è la seguente:
-
Italia (9º nel ranking FIFA) – Prima fascia
-
Turchia (26º) – Prima fascia
-
Polonia (33º) – Prima fascia
-
Ungheria (37º) – Prima fascia
-
Scozia (38º) – Seconda fascia
-
Repubblica Ceca (44º), già certa degli spareggi – Seconda fascia
-
Slovacchia (46º) – Seconda fascia
-
Albania (61º), anche lei già qualificata agli spareggi – Seconda fascia
-
Macedonia del Nord (65º) – Terza fascia
-
Islanda (74º) – Terza fascia
-
Bosnia ed Erzegovina (75º) – Terza fascia
-
Kosovo (84º) – Terza fascia
Si tratta di un quadro ancora provvisorio, ma indicativo del possibile livello delle avversarie che l’Italia potrebbe incontrare eventualmente in finale. E qui lo spauracchio potrebbe essere proprio la Macedonia come possibile avversaria in finale, loro che ci hanno eliminato l'ultima volta proprio ai playoff.
Le nazionali attualmente ripescate dalla Nations League
Per il momento, le quattro selezioni che rientrerebbero tra le ripescate della Nations League - e che formerebbero la quarta fascia del sorteggio - sono:
-
Galles (ancora potenzialmente in corsa per i primi due posti)
-
Romania
-
Svezia
-
Irlanda del Nord
Sono queste le nazionali che, stando alla situazione attuale, potrebbero presentarsi come avversarie degli azzurri in semifinale. Tra loro spiccano vecchie conoscenze non sempre benevole per l’Italia: la Svezia, che contribuì alla mancata qualificazione del 2018, e l’Irlanda del Nord, protagonista dell’eliminazione azzurra nel lontano 1958. Tuttavia il quadro può ancora mutare: se il Galles dovesse chiudere al secondo posto nel suo girone, lascerebbe il posto alla Moldova. Un ulteriore dettaglio che rende il sorteggio di Zurigo ancora più atteso e ricco di possibili sorprese.
