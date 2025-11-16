Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie, come funzionano e quando ci saranno i sorteggi

L’ Italia vede ormai profilarsi con chiarezza il percorso più temuto: quello degli spareggi mondiali. Le combinazioni arrivate dagli altri campi, con la Norvegia vittoriosa sull’Estonia, hanno infatti ridotto, quasi a zero, le possibilità degli azzurri di qualificarsi direttamente. Per ribaltare la situazione servirebbe un improbabile successo con nove reti di scarto contro Haaland e compagni, scenario che lascia alla matematica un ruolo quasi puramente formale. Per questo lo sguardo della Nazionale si sposta già al sorteggio di Zurigo di giovedì 20 novembre, quando verranno definiti accoppiamenti e percorsi dei playoff mondiali. Un appuntamento a cui l’Italia, salvo sconvolgimenti dell’ultima giornata, sarà inevitabilmente protagonista. Gli spareggi di marzo 2026 rappresenteranno dunque il passaggio decisivo per provare a staccare il biglietto per la Coppa del Mondo ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada.

Quando e dove vedere il sorteggio: come funziona

Il sorteggio che stabilirà gli incroci dei playoff si svolgerà a Zurigo, giovedì 20 novembre, con inizio alle ore 13. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24, con un programma che seguirà passo dopo passo tutte le estrazioni. La cerimonia sarà piuttosto articolata: si partirà dai playoff intercontinentali, che coinvolgono rappresentanti di Conmebol, OFC, AFC, CAF e Concacaf, inclusa la Bolivia e la Nuova Caledonia. Solo successivamente toccherà al sorteggio UEFA, quello che interessa gli azzurri. In questa sessione verranno definiti sia gli accoppiamenti delle semifinali sia gli eventuali scenari delle finali dei quattro percorsi. Sarà un pomeriggio denso di incognite, perché ogni estrazione modificherà via via il possibile cammino delle nazionali coinvolte. Per l’Italia, che con tutta probabilità si presenterà come seconda del proprio girone, conoscere il nome dell’avversaria casalinga in semifinale sarà il primo snodo cruciale della serata poi capirà anche se giocherà in casa o fuori l'eventuale finale.

La situazione dell’Italia e la sfida con la Norvegia

La Nazionale di Gattuso affronta l’ultima giornata del proprio girone con la consapevolezza di dover compiere un autentico miracolo sportivo per ottenere la qualificazione diretta. Servirebbero infatti almeno nove gol di scarto contro la Norvegia, una selezione che oltre a Haaland può contare su diversi talenti di primo piano. Al di là dell’aritmetica, tuttavia, il destino degli azzurri sembra ormai segnato: il secondo posto dovrebbe essere confermato, aprendo la porta ai playoff. Questo significa che, a prescindere dal risultato finale, la sfida contro i norvegesi servirà soprattutto per ritrovare fiducia, misurare la condizione del gruppo e cercare di avvicinarsi allo spareggio con l’atteggiamento giusto. Il fatto che l’Italia rientri nella prima fascia del sorteggio rappresenta comunque un vantaggio non trascurabile: gli uomini di Gattuso giocheranno la semifinale in casa, davanti al proprio pubblico, contro una delle quattro nazionali ripescate dalla Nations League. Un’opportunità da sfruttare per evitare un’altra avventura mondiale interrotta prima del traguardo.