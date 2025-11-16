Italia, la formazione ufficiale contro la Norvegia: le scelte di Gattuso da Locatelli all'attacco

Dopo la sofferta vittoria per 2-0 contro la Moldavia, l'Italia si prepara a giocare la sua ultima partita del Gruppo I di qualificazione al Mondiale. La squadra del ct Gattuso alle 20:45 scenderà in campo contro la Norvegia ma le probabilità di superare Haaland in compagni in classifica è quasi zero. Gli Azzurri, infatti, dovrebbero vincere con almeno 9 gol di scarto, così da pareggiare i punti della Norvegia e superarli nella differenza reti. Con buona probabilità l'Italia andrà quindi ai playoff (ecco come funzionano e le possibili avversarie). Ma come scenderà in campo la Nazionale? Andiamo alla scoperta della formazione ufficiale.
La scelta sul portiere: riecco Donnarumma
Se contro la Moldavia Gattuso aveva deciso di puntare per un ampio turnover, contro la Norvegia l'Italia torna alle sue certezze, a partire dalla porta. Spazio a Gianluigi Donnarumma, pronto a sfidare il suo compagno di squadra al Manchester City, Erling Haaland. Non a caso in conferenza stampa il bomber norvegese ha detto: "Non ho cambiato idea da quando ci gioco insieme. È, insieme a Courtois, il migliore al mondo. Ho giocato anche contro di lui. La mia opinione non è cambiata, forse un po' dal punto di vista personale. È una brava persona, ho solo belle parole per lui. Sarà speciale giocarci contro, è un po' strano, ma sono 90 minuti di lavoro. Il mio obiettivo è provare a vincere la partita. Quando lo vedrò, sarà divertente".
La difesa: out Calafiori, Mancini ce la fa
Niente 4-2-4, Gattuso torna al 3-5-2. A comporre la linea di difesa dovrebbero essere quindi Di Lorenzo, Mancini e Bastoni. Non ci sarà Calafiori, che ha lasciato il ritiro per un problema fisico, mentre il difensore della Roma, dopo la botta subita contro la Moldavia e il gol, sarà ancora titolare.
Dal ritorno di Barella agli esterni: il centrocampo
Centrocampo a cinque per l'Italia, che punterà sulla qualità di Politano e Dimarco sugli esterni. A centrocampo non ci sarà Tonali, che ha lasciato il ritiro, mentre torna dalla squalifica Barella. Insieme alla mezzala dell'Inter pronti Locatelli e Frattesi, con Ricci e Cristante pronti a subentrare a partita in corso.
Pio Esposito e Retegui in attacco
Senza Kean, infortunato, Gattuso si prepara a schierare dal primo minuto Pio Esposito al fianco di Retegui. Il giovane attaccante dell'Inter ha segnato anche nei minuti finali contro la Moldavia e vorrà lasciare il segno anche contro Haaland, che però in conferenza stampa ha ammesso di non conoscerlo. Gattuso punta quindi sul suo uomo migliore, Retegui, e su una delle promesse più intriganti del panorama calcistico italiano. Il primo, infatti, ha segnato 11 gol in 25 presenze con la maglia dell'Italia, tra cui l'importante doppietta contro Israele e le 3 reti nelle due partite contro l'Estonia. L'attaccante dell'Inter, invece, ha segnato 2 gol in appena 151 minuti con gli azzurri ed è considerato il giovane più interessante del calcio italiano. Non a caso il classe 2005 ha vinto il premio Best Italian Golden Boy 2025.
Italia-Norvegia, la formazione ufficiale di Gattuso
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. CT Gattuso
A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Gabbia, Buongiorno, Cambiaso, Orsolini, Cristante, Zaccagni, Bellanova, Ricci, Raspadori, Scamacca.
