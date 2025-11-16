Italia, la formazione ufficiale contro la Norvegia: le scelte di Gattuso da Locatelli all'attacco

La scelta sul portiere: riecco Donnarumma

Se contro la Moldavia Gattuso aveva deciso di puntare per un ampio turnover, contro la Norvegia l'Italia torna alle sue certezze, a partire dalla porta. Spazio a Gianluigi Donnarumma, pronto a sfidare il suo compagno di squadra al Manchester City, Erling Haaland. Non a caso in conferenza stampa il bomber norvegese ha detto: "Non ho cambiato idea da quando ci gioco insieme. È, insieme a Courtois, il migliore al mondo. Ho giocato anche contro di lui. La mia opinione non è cambiata, forse un po' dal punto di vista personale. È una brava persona, ho solo belle parole per lui. Sarà speciale giocarci contro, è un po' strano, ma sono 90 minuti di lavoro. Il mio obiettivo è provare a vincere la partita. Quando lo vedrò, sarà divertente".