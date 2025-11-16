Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia, la probabile formazione contro la Norvegia: le scelte di Gattuso da Locatelli all'attacco

Dai dubbi in difesa fino al centrocampo: le novità in vista dell'ultima partita di qualificazioni ai Mondiali
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la sofferta vittoria per 2-0 contro la Moldavia, l'Italia si prepara a giocare la sua ultima partita del Gruppo I di qualificazione al Mondiale. La squadra del ct Gattuso alle 20:45 scenderà in campo contro la Norvegia ma le probabilità di superare Haaland in compagni in classifica è quasi zero. Gli Azzurri, infatti, dovrebbero vincere con almeno 9 gol di scarto, così da pareggiare i punti della Norvegia e superarli nella differenza reti. Con buona probabilità l'Italia andrà quindi ai playoff (ecco come funzionano e le possibili avversarie). Ma come scenderà in campo la Nazionale? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.

La scelta sul portiere: riecco Donnarumma

Se contro la Moldavia Gattuso aveva deciso di puntare per un ampio turnover, contro la Norvegia l'Italia torna alle sue certezze, a partire dalla porta. Spazio a Gianluigi Donnarumma, pronto a sfidare il suo compagno di squadra al Manchester City, Erling Haaland. Non a caso in conferenza stampa il bomber norvegese ha detto: "Non ho cambiato idea da quando ci gioco insieme. È, insieme a Courtois, il migliore al mondo. Ho giocato anche contro di lui. La mia opinione non è cambiata, forse un po' dal punto di vista personale. È una brava persona, ho solo belle parole per lui. Sarà speciale giocarci contro, è un po' strano, ma sono 90 minuti di lavoro. Il mio obiettivo è provare a vincere la partita. Quando lo vedrò, sarà divertente".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

La difesa: out Calafiori, Mancini ce la fa

Niente 4-2-4, Gattuso dovrebbe tornare al 3-5-2. A comporre la linea di difesa dovrebbero essere quindi Di Lorenzo, Mancini e Bastoni. Non ci sarà Calafiori, che ha lasciato il ritiro per un problema fisico, mentre il difensore della Roma, dopo la botta subita contro la Moldavia e il gol, dovrebbe essere ancora titolare.

Dal ritorno di Barella agli esterni: il centrocampo

Centrocampo a cinque per l'Italia, che punterà sulla qualità di Politano e Dimarco sugli esterni. A centrocampo non ci sarà Tonali, che ha lasciato il ritiro, mentre torna dalla squalifica Barella. Insieme alla mezzala dell'Inter pronti Locatelli e Frattesi, con Ricci e Cristante pronti a subentrare a partita in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Pio Esposito e Retegui in attacco

Senza Kean, infortunato, Gattuso si prepara a schierare dal primo minuto Pio Esposito al fianco di Retegui. Il giovane attaccante dell'Inter ha segnato anche nei minuti finali contro la Moldavia e vorrà lasciare il segno anche contro Haaland, che però in conferenza stampa ha ammesso di non conoscerlo. Gattuso punta quindi sul suo uomo migliore, Retegui, e su una delle promesse più intriganti del panorama calcistico italiano. Il primo, infatti, ha segnato 11 gol in 25 presenze con la maglia dell'Italia, tra cui l'importante doppietta contro Israele e le 3 reti nelle due partite contro l'Estonia. L'attaccante dell'Inter, invece, ha segnato 2 gol in appena 151 minuti con gli azzurri ed è considerato il giovane più interessante del calcio italiano. Non a caso il classe 2005 ha vinto il premio Best Italian Golden Boy 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Italia-Norvegia, la probabile formazione

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. CT Gattuso

A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Gabbia, Buongiorno, Cambiaso, Orsolini, Cristante, Zaccagni, Bellanova, Ricci, Raspadori, Scamacca.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Dopo la sofferta vittoria per 2-0 contro la Moldavia, l'Italia si prepara a giocare la sua ultima partita del Gruppo I di qualificazione al Mondiale. La squadra del ct Gattuso alle 20:45 scenderà in campo contro la Norvegia ma le probabilità di superare Haaland in compagni in classifica è quasi zero. Gli Azzurri, infatti, dovrebbero vincere con almeno 9 gol di scarto, così da pareggiare i punti della Norvegia e superarli nella differenza reti. Con buona probabilità l'Italia andrà quindi ai playoff (ecco come funzionano e le possibili avversarie). Ma come scenderà in campo la Nazionale? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.

La scelta sul portiere: riecco Donnarumma

Se contro la Moldavia Gattuso aveva deciso di puntare per un ampio turnover, contro la Norvegia l'Italia torna alle sue certezze, a partire dalla porta. Spazio a Gianluigi Donnarumma, pronto a sfidare il suo compagno di squadra al Manchester City, Erling Haaland. Non a caso in conferenza stampa il bomber norvegese ha detto: "Non ho cambiato idea da quando ci gioco insieme. È, insieme a Courtois, il migliore al mondo. Ho giocato anche contro di lui. La mia opinione non è cambiata, forse un po' dal punto di vista personale. È una brava persona, ho solo belle parole per lui. Sarà speciale giocarci contro, è un po' strano, ma sono 90 minuti di lavoro. Il mio obiettivo è provare a vincere la partita. Quando lo vedrò, sarà divertente".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

1
Italia, la probabile formazione contro la Norvegia: le scelte di Gattuso da Locatelli all'attacco
2
La difesa: out Calafiori, Mancini ce la fa
3
Pio Esposito e Retegui in attacco
4
Italia-Norvegia, la probabile formazione

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS