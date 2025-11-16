Tuttosport.com
Donnarumma sicuro: "Italia, andiamo ai Mondiali. Norvegia? Due partite in una"

Le parole del portiere della Nazionale azzurra dopo la sconfitta per 4-1 contro la nazionale norvegese
2 min
Gigio Donnarumma ha analizzato la sconfitta dell’Italia ai microfoni Rai: “Sono state due partite diverse tra primo tempo e secondo tempo, è cambiata la partita e dobbiamo migliorare in questo. A marzo ci giochiamo tanto, nel primo tempo si è vista la nostra squadra che può giocarsela contro tutti, questo non deve accadere e dobbiamo migliorare assolutamente. Dopo il 2-1 siamo usciti dal campo, non può accadere, abbiamo preso il 3-1 dopo 10 secondi, bisogna ritrovare fiducia e noi stessi, a marco ci giochiamo tanto".

Le parole di Donnarumma

Donnarumma ha poi concluso: "Non può pesare questa sconfitta su cosa accadrà a marzo, ma stasera siamo delusi e arrabbiati, nel primo tempo ho visto una squadra bellissima in campo. Con Haaland ci parlerò a Manchester, sono molto amareggiato di questa partita. Dobbiamo assolutamente andare al Mondiale e ritrovare noi stessi, dopo una partita del genere il risultato pesa, bisogna andare avanti e ritrovare fiducia, nessuno meglio di Gattuso può farlo. Ci dispiace per i tifosi, a marzo avremo bisogno anche di loro, sono convinto che tutti insieme andremo al Mondiale”.

