Donnarumma sicuro: "Italia, andiamo ai Mondiali. Norvegia? Due partite in una"

Gigio Donnarumma ha analizzato la sconfitta dell’Italia ai microfoni Rai: “Sono state due partite diverse tra primo tempo e secondo tempo, è cambiata la partita e dobbiamo migliorare in questo. A marzo ci giochiamo tanto, nel primo tempo si è vista la nostra squadra che può giocarsela contro tutti, questo non deve accadere e dobbiamo migliorare assolutamente. Dopo il 2-1 siamo usciti dal campo, non può accadere, abbiamo preso il 3-1 dopo 10 secondi, bisogna ritrovare fiducia e noi stessi, a marco ci giochiamo tanto".