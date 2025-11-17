Pagelle Italia: Bastoni horror, Locatelli travolto nella ripresa, Pio Esposito da attaccante vero

Doveva essere il match del riscatto, in cui esibire una prestazione che incoraggiasse la corsa ai playoff, senza badare alle grottesche probabilità di battere la Norvegia con 9 gol di scarto. È finita 4-1 per Haaland e compagni, sbarcati a San Siro con il coltello fra i denti e il piano di chiudere con una grande festa la qualificazione al Mondiale 2026. Gli Azzurri - che pure avevano approcciato bene la partita impadronendosi del campo per la prima metà di gioco - si presentano dunque da ripetenti agli spareggi per la terza volta consecutiva, non avendo superato l'esame girone a causa dei 7 gol incassati dai norvegesi nei due confronti: il primo dei quali era costato la panchia a Spalletti (esonerato dopo il successo sulla Moldavia). Riavvolto ancora una volta il nastro dei playoff, gli uomini di Gattuso si preparano ora ad affrontare in semifinale una tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Galles o Macedonia del Nord.