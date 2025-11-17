Pagelle Italia: Bastoni horror, Locatelli travolto nella ripresa, Pio Esposito da attaccante vero

Doveva essere il match del riscatto, in cui esibire una prestazione che incoraggiasse la corsa ai playoff, senza badare alle grottesche probabilità di battere la Norvegia con 9 gol di scarto. È finita 4-1 per Haaland e compagni, sbarcati a San Siro con il coltello fra i denti e il piano di chiudere con una grande festa la qualificazione al Mondiale 2026. Gli Azzurri - che pure avevano approcciato bene la partita impadronendosi del campo per la prima metà di gioco - si presentano dunque da ripetenti agli spareggi per la terza volta consecutiva, non avendo superato l'esame girone a causa dei 7 gol incassati dai norvegesi nei due confronti: il primo dei quali era costato la panchia a Spalletti (esonerato dopo il successo sulla Moldavia). Riavvolto ancora una volta il nastro dei playoff, gli uomini di Gattuso si preparano ora ad affrontare in semifinale una tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Galles o Macedonia del Nord.
Donnarumma 5.5
Primo tempo da spettatore, secondo pure ma di un film dell’orrore: due tre palloni che passano vicino ai pali lo spaventano, poi altri quattro li raccoglie in rete, pur senza particolari colpe.
Di Lorenzo 5
Contiene bene Nusa in un primo tempo in cui l’ala norvegese non sembra in serata. Quando il talento del Lipsia nella ripresa firma l’1-1 lui è scalato al centro, però i secondi 45 sono duri anche per lui, soprattutto quando entra anche Bobb.
Mancini 6
Nei duelli corpo a corpo si esalta e quello con Haaland non fa eccezione, almeno per un’ora. Sui gol del bomber norvegese non ha colpe, sempre costretto a staccarsi su un altro avversario. Strand Larsen lo salta netto sul 4-1, ma la partita è già finita.
Bastoni 4.5
Buon primo tempo, ma nel secondo va subito in difficoltà su Sorloth, dimentica Haaland sul 2-1 e sbaglia l’appoggio da cui nasce il 3-1. Buongiorno (41’ st) ng .
Politano 6
Il suo senso tattico e il suo spirito di sacrificio permettono a Gattuso di coniugare un’ala capace di inventare, lui, con due punte e la difesa a tre. Sfortunato nel deviare il tiro di Nusa sull’1-1, tra gli ultimi ad arrendersi.
Frattesi 5.5
Vivace, gli manca il guizzo offensivo ma d’altra parte visto il poco minutaggio che è riuscito finora ad accumulare nell’Inter non può essere al top della forma. Troppo morbido quando Nusa si mette in moto per andare a firmare l’1-1. Cristante (23’ st) 5 Non riesce ad arginare il crescendo norvegese.
Locatelli 5.5
Bene nelle letture difensive e ordinato e preciso in impostazione per un tempo, poi anche lui finisce travolto. Zaccagni (34’ st) ng .
Barella 5.5
Bravo a far fluire il gioco sulla sinistra, dove la sua intesa con Bastoni e Dimarco è un valore aggiunto, vince il duello con Berg, non con Thorsby. Ricci (41’ st) ng .
Dimarco 6.5
Accende la partita sfiorando il gol al volo addirittura con il destro, poi confeziona il vantaggio azzurro facendo ricorso al più usuale sinistro: ruba palla a Ryerson, triangola con Retegui e serve l’assist a Esposito. Assist che raddoppierebbe al 36’ se sul suo chirurgico cross il giovane bomber non angolasse troppo di testa. Una spina nel fianco norvegese anche nella ripresa. Haaland segna il 2-1 alle sue spalle, ma dovrebbe essere Bastoni, accanto a lui, a occuparsene.
Retegui 6
Splendidi il movimento e il tocco con cui mette Dimarco in condizione di servire a Esposito l’assist per l’1-0. Mostra un’intesa naturale con il compagno d’attacco.
Esposito 6.5
Ci mette undici minuti a segnare il primo gol a San Siro e lo fa con un movimento da centravanti di razza che ne certifica la straordinaria abilità nella protezione della palla. Peccato per il colpo di testa angolato troppo al 36’. Scamacca (34’ st) ng.
Ct Gattuso 5
L’Italia approccia bene la partita e per un tempo è padrona del campo. Tanto da sembrare sorpresa quando la Norvegia la mette alle corde nella ripresa. Lui non riesce a scuoterla e la squadra azzurra si scioglie.
Arbitro Hernandez 5.5
Nessun errore grave, ma troppo fiscale.
