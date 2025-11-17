“Grazie Mancini per avermi toccato il sedere”: Haaland firma l’intervista più assurda dell’anno

L’ Italia ha concluso la fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Mondiali con un pesante ko a San Siro contro la Norvegia . Davanti a 69.000 spettatori, gli azzurri avevano infatti controllato la partita nel primo tempo, sbloccando il risultato grazie al talento emergente Pio Esposito . Poi, però, la gara ha preso una piega inattesa con il ritorno della Norvegia , trascinata da un Erling Haaland capace di cambiare l’inerzia dell’incontro. Nonostante la marcatura asfissiante di Mancini , il bomber del Manchester City ha ribaltato tutto. Dopo il pareggio firmato da Antonio Nusa, l’aria si è fatta elettrica in campo. E anche un momento di tensione tra Haaland e i difensori italiani non ha fatto altro che alimentare la reazione del fuoriclasse. Alla fine il risultato ha premiato la Norvegia: qualificazione diretta ai Mondiali, un traguardo atteso dal 1998. L’Italia, invece, dovrà affidarsi ancora ai playoff .

Haaland-Mancini, cos'è successo

La partita è cambiata radicalmente al 63’, quando Antonio Nusa ha riportato la Norvegia in parità, scatenando nervosismo tra gli azzurri e una scintilla emotiva in Haaland. Fino a quel momento Mancini aveva seguito l’attaccante ovunque, adottando una marcatura molto fisica e, a tratti, provocatoria. È in quel frangente che si è verificato il gesto diventato poi centrale nel racconto post-gara: Haaland, intervistato dopo il triplice fischio, ha spiegato che “dopo l'1-1, Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere e ho pensato: ‘Ma che fa?’”.

Il norvegese, visibilmente irritato, è stato infatti trattenuto da Donnarumma per evitare un confronto diretto troppo acceso. Ma quella rabbia si è presto trasformata in energia positiva: “Poi mi sono ripreso e gli ho detto: ‘Grazie per la motivazione’”, ha aggiunto. Da lì in avanti, Haaland ha cambiato passo, ha imposto la sua superiorità fisica e mentale e ha firmato una doppietta che ha consegnato ai suoi la qualificazione ai Mondiali. Un finale amaro per l’Italia, che dovrà ora affrontare di nuovo l’incognita playoff.