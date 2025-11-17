Grosso e la ricetta per l'Italia al Mondiale: "Paragoni col 2006 non aiutano, ecco cosa serve"

L' Italia cade, e male, a San Siro contro la Norvegia : una reazione mancata al netto di una situazione impossibile da ribaltare, quale la differenza reti per cercare di evitare i playoff. Nessuno si aspettava nove gol dagli azzurri, ma sicuramente una prestazione diversa per cuore e orgoglio per arrivare con più consapevolezza a marzo e giocarsi, per la terza volta, l'accesso ai prossimi Mondiali attraverso gli spareggi. A Radio Anch'Io Sport su Radio Rai 1 è intervenuto Fabio Grosso, uno degli eroi del Mondiale 2006 e oggi allenatore del Sassuolo. Una situazione complessa, che però secondo l'allenatore neroverde va affrontata con equilibrio e fiducia.

La richiesta di Grosso: meno confronti, più supporto

Grosso sottolinea: "Continuare i paragoni col passato e con la Nazionale del 2006 non aiuta i giovani", afferma, convinto che serva serenità per far maturare chi oggi indossa l’azzurro. L’ex laterale, protagonista del rigore decisivo a Berlino, ricorda che il gruppo di Gattuso ha già abbastanza pressioni dopo il tonfo di Milano. Per raggiungere il Mondiale, spiega, non basta evidenziare ciò che manca: "Dire continuamente quello che ci manca non aiuta a ottenere quello che serve". E invita a un approccio lucido e costruttivo, capace di riconoscere limiti ma anche potenzialità. Allo stesso tempo chiede un ambiente meno critico e più disposto a sostenere chi sta cercando di rilanciare il calcio italiano: "Dobbiamo essere equilibrati a riconoscere determinate mancanze evidenti in questi ultimi anni e ovviamente non mi riferisco solo ai giocatori. Bisogna lavorare per riempire queste mancanze, come la nostra Nazionale merita".

I giovani come ripartenza

Guardando ai singoli, Grosso trova in Pio Esposito il simbolo della nuova generazione su cui puntare. Il gol del giovane attaccante contro la Norvegia è, per lui, la dimostrazione che il talento non manca. "Esposito è la dimostrazione che ci sono ragazzi bravi", sottolinea l’allenatore del Sassuolo, ricordando come il ragazzo dell’Inter abbia già mostrato personalità sia in campionato sia con la maglia dell’Italia. Per Grosso, i giovani rappresentano la base da cui ripartire: nuovi stimoli, energia fresca e ambizione. "Partiamo da loro per ricostruire qualcosa di bello", aggiunge, convinto che sia necessario accompagnare la loro crescita. L’obiettivo, a suo avviso, è riportare l’Italia ai Mondiali passando da un percorso che valorizzi il talento emergente: "Dobbiamo alzare il nostro livello e possiamo farlo mettendo dentro energia fresca, con ragazzi che vogliono ambire a palcoscenici importanti".