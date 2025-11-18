Italia ai playoff Mondiali: come funzionano, quando c'è il sorteggio, quell’incredibile coincidenza...

Galles/Macedonia del Nord

Romania, sicura dei playoff da ripescata

Svezia, sicura dei playoff da ripescata

Irlanda del Nord, sicura dei playoff da ripescata

Sono queste le nazionali che, stando alla situazione attuale, potrebbero presentarsi come avversarie degli azzurri in semifinale. Tre di queste sono già certe, l'altra verrà fuori dalla sfida tra Galles e Macedonia del Nord, con lo scontro diretto in scena quest'oggi: chi delle due finirà seconda andrà ai playoff in una delle prime tre fasce, chi invece finirà terza andrà ai playoff in quarta fascia, tramite Nations League.

La situazione di Galles e Macedonia del Nord

La sfida di questa sera tra Galles e Macedonia del Nord, come detto, incide anche nel percorso dell'Italia. Le due nazionali sono appaiate a 13 punti nel raggruppamento J occupando secondo e terzo posto. Un girone in cui ancora in equilibrio, con le prime tre posizioni in dubbio (Belgio attualmente primo con 15). Il Belgio, impegnato in casa contro il fanalino di coda Liechtenstein, ha la strada spianata verso la qualificazione diretta ai Mondiali. Decisamente più equilibrato, invece, lo scontro tra Galles e Macedonia del Nord, che stabilirà quale delle due chiuderà al secondo posto e accederà ai playoff. In caso di pareggio, sarà la Macedonia del Nord a staccare il pass per gli spareggi grazie a una migliore differenza reti, mentre il Galles finirebbe tra le potenziali avversarie dell’Italia nel sorteggio. Se invece il Galles dovesse imporsi andrebbe in pot 2 e la Macedonia del Nord potrebbe ritrovarsi ancora una volta sulla strada degli azzurri. Vediamo come.

Macedonia o Galles sulla strada dell'Italia?

Gli azzurri potrebbero affrontare la Macedonia del Nord o in semifinale (se il Galles dovesse vincere stasera in casa contro la Macedonia si prenderebbe il secondo posto e andrebbe in Pot 2 con la Macedonia in pot 4) o ipoteticamente in una possibile finale (in base al cammino sorteggiato in vista dei playoff, infatti i giallorossi potrebbero finire anche in uno degli altri tre percorsi e non prendere gli azzurri) qualora la stessa Macedonia vincesse o pareggiasse in Galles spedendo quest’ultima in pot 4 e tenendo per se la qualificazione in pot 3 ottenendo l’accesso ai playoff come seconda nel girone J.



Quindi in attesa della sfida di questa sera tra le due nazionali, la situazione è la seguente: