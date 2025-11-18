“Italia molle e senza energie, strano vedere una squadra che…”: l’urlo dalla Norvegia

Thorsby cosa significa per la Norvegia tornare al Mondiale? "Tutto: dopo 25 anni di sofferenze siamo di nuovo lì. È stata una serata storica, vincere 4-1 a San Siro è stato assurdo, non capiamo ancora cosa abbiamo fatto, però siamo molto contenti".

Cosa vi ha detto Solbakken, considerato che nel secondo tempo è rientrata in campo un’altra squadra? "Non so se nel primo tempo eravamo un po’ impauriti, di certo non eravamo noi. Nella ripresa ci abbiamo messo tanta energia e abbiamo ribaltato la partita".

Quanto è diversa questa Norvegia da quella che non era riuscita a qualificarsi agli Europei? "Negli ultimi anni c’è stata una crescita esponenziale perché, oltre a fenomeni come Haaland, abbiamo tutti calciatori che giocano nei campionati top. E quello fa la differenza".

Thorsby sull'Italia e le chance di qualificazione al Mondiale

A noi toccheranno i playoff: dobbiamo preoccuparci? "Nel primo tempo ho visto una bella Italia che ci ha fatto anche soffrire tanto; nel secondo invece era una squadra molle, che sembrava senza energie. Forse avevano capito che ormai non avevano più speranze di qualificarsi (l’Italia avrebbe dovuto vincere 9-0, ndr) però è strano vedere una squadra che gioca in casa mollare in quel modo".

Tornando ai playoff? "Beh, se l’Italia è quella del primo tempo può di certo fare bene perché è una squadra che ha qualità".

Crede che la nostra crisi sia imputabile anche a un torneo dove manca l’intensità che regna in altri tornei? "Non è vero che il campionato italiano non è allenante. Piuttosto l’Italia non è riuscita a mettere in campo quell’energia che avevamo noi... Noi volevamo il Mondiale sopra ogni altra cosa, loro non sembrava che avessero lo stesso fuoco".