“Italia molle e senza energie, strano vedere una squadra che…”: l’urlo dalla Norvegia

“Noi avevamo il fuoco dentro, loro no”: parla il centrocampista del Genoa Thorsby
Stefano Pasquino
3 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Dietro alle stelle, la Norvegia dei miracoli può contare su manovalanza qualificata forgiata in Serie A. Il torinista Pedersen, Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, Heggem difensore del Bologna, più Ostigard (già campione d’Italia col Napoli spallettiano) e Morten Thorsby, oggi entrambi al Genoa.

Thorsby cosa significa per la Norvegia tornare al Mondiale? "Tutto: dopo 25 anni di sofferenze siamo di nuovo lì. È stata una serata storica, vincere 4-1 a San Siro è stato assurdo, non capiamo ancora cosa abbiamo fatto, però siamo molto contenti".

Cosa vi ha detto Solbakken, considerato che nel secondo tempo è rientrata in campo un’altra squadra? "Non so se nel primo tempo eravamo un po’ impauriti, di certo non eravamo noi. Nella ripresa ci abbiamo messo tanta energia e abbiamo ribaltato la partita".

Quanto è diversa questa Norvegia da quella che non era riuscita a qualificarsi agli Europei? "Negli ultimi anni c’è stata una crescita esponenziale perché, oltre a fenomeni come Haaland, abbiamo tutti calciatori che giocano nei campionati top. E quello fa la differenza".

Thorsby sull'Italia e le chance di qualificazione al Mondiale

A noi toccheranno i playoff: dobbiamo preoccuparci? "Nel primo tempo ho visto una bella Italia che ci ha fatto anche soffrire tanto; nel secondo invece era una squadra molle, che sembrava senza energie. Forse avevano capito che ormai non avevano più speranze di qualificarsi (l’Italia avrebbe dovuto vincere 9-0, ndr) però è strano vedere una squadra che gioca in casa mollare in quel modo".

Tornando ai playoff? "Beh, se l’Italia è quella del primo tempo può di certo fare bene perché è una squadra che ha qualità".

Crede che la nostra crisi sia imputabile anche a un torneo dove manca l’intensità che regna in altri tornei? "Non è vero che il campionato italiano non è allenante. Piuttosto l’Italia non è riuscita a mettere in campo quell’energia che avevamo noi... Noi volevamo il Mondiale sopra ogni altra cosa, loro non sembrava che avessero lo stesso fuoco".

 

 

 

