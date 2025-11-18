Idele fa gioire l'Italia U19: vittoria di misura sulla Polonia e accesso alla Fase Elite

Davanti a un pubblico caloroso e numeroso come quello dell’‘Angelo Massimino’ di Catania, l' Italia U19 ha vissuto un pomeriggio da incorniciare. Il successo ottenuto contro la Polonia ha regalato agli azzurrini sia la qualificazione alla fase Elite dell’Europeo sia il sorpasso in classifica proprio sulla selezione biancorossa. A firmare la vittoria è stato Javison Idele , dell’Atalanta, che ha trovato il suo primo gol con la maglia azzurra. La rete è bastata per costruire un 1-0 preziosissimo, arrivato al termine di una gara intensa e aperta fino all’ultimo. Per la squadra di Alberto Bollini si chiude così nel migliore dei modi un girone affrontato con autorità e continuità. Ora all’orizzonte c’è il sorteggio del 10 dicembre, tappa decisiva per programmare il percorso verso l'Europeo del 2026 in Galles.

Il successo contro la Polonia

Il colpo di testa vincente di Idele ha deciso una partita che l’Italia doveva assolutamente vincere per centrare il primo posto del Gruppo 9. La Polonia, infatti, sarebbe rimasta davanti anche con un pareggio, ma la determinazione degli azzurrini ha ribaltato ogni previsione. Il risultato finale, maturato in un ‘Massimino’ con circa duemila presenti, certifica una fase di qualificazione affrontata con solidità e personalità. L’Italia chiude così al comando del girone, conquistando meritatamente l’ingresso nella fase Elite dell’Europeo di categoria. Il prossimo appuntamento sarà il 10 dicembre, quando verranno sorteggiate le tre avversarie del secondo round. In quella tappa, i sette gironi da quattro squadre determineranno quali nazionali raggiungeranno il Galles nella fase finale. L’orizzonte è dunque chiaro e gli azzurrini si presentano al prossimo step con uno slancio importante e una crescente consapevolezza.

Le parole di Bollini: soddisfazione e ambizione

Al termine del match, il commissario tecnico Alberto Bollini ha sottolineato la difficoltà dell’incontro e la maturità dei suoi ragazzi: "Abbiamo affrontato un avversario forte fisicamente e tecnicamente, ma siamo stati molto bravi a livello tattico e di sacrificio in una partita molto equilibrata e combattuta", ha spiegato l’allenatore. Un bilancio impreziosito dai numeri: tre partite, nove reti segnate e nessun gol subito. "In tre partite abbiamo segnato nove gol e non ne abbiamo subiti: questo significa che siamo sulla strada giusta", ha aggiunto Bollini, rimarcando i progressi della squadra. Guardando al passato recente, il tecnico ha ricordato la sfortuna del sorteggio della scorsa stagione, quando l’Italia incrociò Francia e Spagna. "Lo scorso anno siamo stati poco fortunati nel sorteggio dell'Elite round, ma la buona sorte va ricercata", ha spiegato. E ha concluso evidenziando il valore del percorso: "Questa squadra ha fatto di tutto per arrivare al primo posto e lo ha meritato". Un messaggio chiaro, che fotografa la crescita e l’ambizione di un gruppo pronto a giocarsi le proprie carte nella fase successiva.