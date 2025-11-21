Italia U17 vola in semifinale Mondiale: a Favo basta Campaniello, decisivo anche Elimoghale

L'Italia U17 continua a coltivare il sogno Mondiale : i ragazzi di Favo, dopo aver superato l'Uzbekistan , battono di misura anche il Burkina Faso e staccano il pass per la semifinale della manifestazione , traguardo che manca dall'edizione del 1987. A Doha agli azzurrini basta il gol di Campaniello (clamoroso errore del portiere e difensore avversario) per esultare, al termine di un match più complicato del previsto in cui gli africani hanno più volte sfiorato il vantaggio. Ora Arena e compagni dovranno vedersela contro l'Austria , che invece ha avuto la meglio contro il Giappone.

L'Italia U17 vola in semifinale del Mondiale

L’Italia parte con il piede giusto e mostra subito un atteggiamento propositivo: ci prova Steffanoni con una bordata dalla distanza che costringe Ouattara a rifugiarsi in angolo. Gli azzurrini continuano a spingere e sfiorano il vantaggio anche con la conclusione potentissima di Borasio, che per pochi centimetri non trova lo specchio. Dopo un avvio brillante, però, la partita cambia volto. Il Burkina Faso cresce minuto dopo minuto e si affida al talento di Zongo, che scuote la traversa con un sinistro a giro destinato all’incrocio. La nazionale africana aumenta la pressione e ottiene anche un’on field review per un possibile rigore, poi negato dal direttore di gara peruviano Perez Gutierrez. Zongo resta il protagonista sfortunato del finale di tempo, questa volta colpisce la traversa dopo una grande parata di Longoni su una punizione calciata da Bagayogo.

L’ingresso di Elimoghale permette all’Italia di respirare dopo una lunga fase di sofferenza: il talento della Juventus porta velocità, tecnica e imprevedibilità, aiutando gli azzurrini a salire e a tenere il pallone con maggiore continuità. Il nuovo equilibrio offensivo produce subito un’occasione, ma Inacio non riesce a indirizzare con precisione il suo mancino e il possibile 1-0 sfuma. Campaniello, appena entrato, mette alla prova Ouattara con un diagonale insidioso: il portiere respinge corto e Reggiani è il più veloce ad arrivare sul pallone, ma la sua deviazione vincente viene annullata per fuorigioco. Ouattara torna protagonista, questa volta in negativo, nell’episodio che decide la gara: il suo rinvio sbagliato finisce nella zona di Fadil Barro, sorpreso dall’aggressività di Campaniello, che ne approfitta e segna la sua terza rete consecutiva, dopo la doppietta contro l’Uzbekistan agli ottavi. Il sogno continua.