Italia, missione playoff: Gattuso valuta nuovi innesti. Chi spera nella convocazione

Quattro mesi alla semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale contro l’Irlanda del Nord, quattro mosse per preparare l’Italia a superare quell’ostacolo e poi anche il successivo, che a rappresentarlo sia il Galles o la Bosnia Erzegovina. La missione 4x4 di Rino Gattuso e della Federazione è già iniziata, con le quattro mosse che saranno portate avanti parallelamente da ct, staff e dirigenti. La prima sarà recuperare l’entusiasmo, la fiducia e l’autostima usciti ammaccati da San Siro dopo i quattro gol incassati nella ripresa della partita contro la Norvegia. E ammaccatisi, e questa è la cosa che ha dato più fastidio e preoccupato maggiormente il ct, prima ancora che Haaland e compagni li segnassero, i gol. Era bastato il primo tiro, fuori, di Sorloth in avvio di secondo tempo per intimidire l’Italia. Nei prossimi mesi Gattuso parlerà con i giocatori al telefono, andrà a trovarli e quasi certamente li vedrà un paio di giorni a inizio febbraio a Coverciano: con l’obiettivo di aiutarli a recuperare coraggio e consapevolezza della propria forza. Cancellando quelle che il ct stesso ha definito "Le nostre fragilità".