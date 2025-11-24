Italia-Austria in diretta: semifinale in tempo reale, dove vedere in tv e streaming il Mondiale U17

DOHA (Qatar) - Chissà se a ottobre, quando Italia e Austria si erano misurate in due amichevoli preparatorie in vista del Mondiale Under 17, le due avversarie si sarebbero aspettate di ritrovarsi, oggi, in semifinale. Gli azzurrini di Massimiliano Favo cercheranno di portare la storia un po’ più in là. Per la prima volta nella storia da quando questo torneo è aperto agli under 17 (bisogna risalire al 1987 per trovare una semifinale under 16), la nazionale azzurra è riuscita a spingersi fino a questo punto della competizione, tra l’altro in un’edizione allargata a 48 team e che prevede un turno in più rispetto alle ultime volte. Non sarà facile, però, perché i nostri avversari sono molto in forma e hanno tutte le carte in regola per fare bene. Tanto che, va ricordato, entrambe le amichevoli giocate contro gli austriaci meno di due mesi fa per preparare il Mondiale erano terminate con una vittoria per i nostri avversari. Il 9 ottobre l’Austria (che ha giocato in casa entrambe le volte) ha vinto per 2-1 dopo un primo tempo approcciato non bene dagli azzurrini, dominanti nella ripresa. Il 12 ottobre, nel secondo test, i padroni di casa hanno vinto 1-0 di misura grazie a un rigore, con l’Italia comunque autrice di una bella prestazione.