Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia U17, finisce il sogno Mondiale: Moser porta in finale l'Austria

Gli azzurrini di Massimiliano Favo eliminati dalla competizione: ora gli austriaci affronteranno la vincente tra Portogallo e Brasile
Italia U17, finisce il sogno Mondiale: Moser porta in finale l'Austria © APS
3 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

DOHA (Qatar) - Termina qui il cammino dell'Italia ai Mondiali U17: la formazione di Favo non riesce nell'impresa di raggiungere la finale e cade sotto i colpi di Moser. La punta austriaca si è scatenata nella ripresa e con una doppietta ha regalato la finale contro la vincente di Portogallo-Brasile. Impalpabile la prova degli azzurri che non sono stati capaci di essere mai veramente pericolosi: deludente anche la prova di Elimoghale, con il classe 2009 della Primavera della Juventus sostituito a inizio ripresa dopo un primo tempo da fantasma. Il vantaggio dell'Austria è arrivato con la prima occasione della gara al minuto 58 grazie a Moser che poi chiude i giochi a tempo scaduto direttamente su punizione.

Italia-Austria, il secondo tempo: 0-2

90°+6 - Termina qui il Mondiale U17 dell'Italia: in finale ci va l'Austria che vince 2-0

92° - RADDOPPIO DELL'AUSTRIA! Moser firma la sua doppietta personale direttamente su calcio di punizione

91° - Espulso Borasio! Il difensore azzurro rimedia un rosso diretto per fallo da ultimo uomo dopo l'intervento del Var

84° - Moser ci oprova da fuori ma Longoni neutralizza con facilità

72° - Momento difficile per gli azzurri che cercano il gol del pari con ogni mezzo ma la difesa austriaca si protegge in maniera ordinata

58° - AUSTRIA IN VANTAGGIO! Moser porta avanti gli austriaci con un mancino chirurgico che sorprende Longoni

55° - Primo cambio tra gli azzurri: fuori Elimoghale (talento Juve) e dentro Lontani

45° - Inizia il secondo tempo di Italia-Austria

Italia-Austria, il primo tempo: 0-0

45°+2 - L'arbitro manda tutti negli spogliatoi: la prima frazione di gioco termina a reti inviolate

42° - Contatto dubbio in area di rigore austriaca: Inacio va giù ma per l'arbitro non c'è nulla e si prosegue

27° - Primo squillo dell'Austria: Jozepovic ci prova dalla lunga distanza ma non impensierisce Longoni

12° - Bella Italia in questo avvio con l'Austria che lascia giocare gli azzurri: la squadra di Favo già vicina al gol con Inacio e Iddrisa

Tutto pronto, inizia il match. Gli azzurrini si presentano davanti con la coppia Elimoghale-Campaniello

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Dove vedere Italia U17-Austria U17 streaming e diretta tv 

Italia U17-Austria U17gara valida per la semifinale del Mondiale U17 e in programma oggi pomeriggio alle 14:30 all'Aspire Zone di Al Rayyan (Qatar) e sarà visibile su RaiSport. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le formazioni ufficiali di Italia U17-Austria U17

ITALIA U17 (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Elimoghale, Campaniello. Ct. Favo

AUSTRIA U17 (4-2-3-1): Posch; Feldinger, Savic, Pokorny, Hofmann; Weinhandl, Markovic; Deshihsku, Werner, Moser; Jozepovic. Ct. Stad

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

DOHA (Qatar) - Termina qui il cammino dell'Italia ai Mondiali U17: la formazione di Favo non riesce nell'impresa di raggiungere la finale e cade sotto i colpi di Moser. La punta austriaca si è scatenata nella ripresa e con una doppietta ha regalato la finale contro la vincente di Portogallo-Brasile. Impalpabile la prova degli azzurri che non sono stati capaci di essere mai veramente pericolosi: deludente anche la prova di Elimoghale, con il classe 2009 della Primavera della Juventus sostituito a inizio ripresa dopo un primo tempo da fantasma. Il vantaggio dell'Austria è arrivato con la prima occasione della gara al minuto 58 grazie a Moser che poi chiude i giochi a tempo scaduto direttamente su punizione.

Italia-Austria, il secondo tempo: 0-2

90°+6 - Termina qui il Mondiale U17 dell'Italia: in finale ci va l'Austria che vince 2-0

92° - RADDOPPIO DELL'AUSTRIA! Moser firma la sua doppietta personale direttamente su calcio di punizione

91° - Espulso Borasio! Il difensore azzurro rimedia un rosso diretto per fallo da ultimo uomo dopo l'intervento del Var

84° - Moser ci oprova da fuori ma Longoni neutralizza con facilità

72° - Momento difficile per gli azzurri che cercano il gol del pari con ogni mezzo ma la difesa austriaca si protegge in maniera ordinata

58° - AUSTRIA IN VANTAGGIO! Moser porta avanti gli austriaci con un mancino chirurgico che sorprende Longoni

55° - Primo cambio tra gli azzurri: fuori Elimoghale (talento Juve) e dentro Lontani

45° - Inizia il secondo tempo di Italia-Austria

Italia-Austria, il primo tempo: 0-0

45°+2 - L'arbitro manda tutti negli spogliatoi: la prima frazione di gioco termina a reti inviolate

42° - Contatto dubbio in area di rigore austriaca: Inacio va giù ma per l'arbitro non c'è nulla e si prosegue

27° - Primo squillo dell'Austria: Jozepovic ci prova dalla lunga distanza ma non impensierisce Longoni

12° - Bella Italia in questo avvio con l'Austria che lascia giocare gli azzurri: la squadra di Favo già vicina al gol con Inacio e Iddrisa

Tutto pronto, inizia il match. Gli azzurrini si presentano davanti con la coppia Elimoghale-Campaniello

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia
1
Italia U17, finisce il sogno Mondiale: Moser porta in finale l'Austria
2
Dove vedere Italia U17-Austria U17 streaming e diretta tv 

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS