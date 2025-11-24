Italia U17, finisce il sogno Mondiale: Moser porta in finale l'Austria

DOHA (Qatar) - Termina qui il cammino dell'Italia ai Mondiali U17: la formazione di Favo non riesce nell'impresa di raggiungere la finale e cade sotto i colpi di Moser. La punta austriaca si è scatenata nella ripresa e con una doppietta ha regalato la finale contro la vincente di Portogallo-Brasile. Impalpabile la prova degli azzurri che non sono stati capaci di essere mai veramente pericolosi: deludente anche la prova di Elimoghale, con il classe 2009 della Primavera della Juventus sostituito a inizio ripresa dopo un primo tempo da fantasma. Il vantaggio dell'Austria è arrivato con la prima occasione della gara al minuto 58 grazie a Moser che poi chiude i giochi a tempo scaduto direttamente su punizione.
Italia-Austria, il secondo tempo: 0-2
90°+6 - Termina qui il Mondiale U17 dell'Italia: in finale ci va l'Austria che vince 2-0
92° - RADDOPPIO DELL'AUSTRIA! Moser firma la sua doppietta personale direttamente su calcio di punizione
91° - Espulso Borasio! Il difensore azzurro rimedia un rosso diretto per fallo da ultimo uomo dopo l'intervento del Var
84° - Moser ci oprova da fuori ma Longoni neutralizza con facilità
72° - Momento difficile per gli azzurri che cercano il gol del pari con ogni mezzo ma la difesa austriaca si protegge in maniera ordinata
58° - AUSTRIA IN VANTAGGIO! Moser porta avanti gli austriaci con un mancino chirurgico che sorprende Longoni
55° - Primo cambio tra gli azzurri: fuori Elimoghale (talento Juve) e dentro Lontani
45° - Inizia il secondo tempo di Italia-Austria
Italia-Austria, il primo tempo: 0-0
45°+2 - L'arbitro manda tutti negli spogliatoi: la prima frazione di gioco termina a reti inviolate
42° - Contatto dubbio in area di rigore austriaca: Inacio va giù ma per l'arbitro non c'è nulla e si prosegue
27° - Primo squillo dell'Austria: Jozepovic ci prova dalla lunga distanza ma non impensierisce Longoni
12° - Bella Italia in questo avvio con l'Austria che lascia giocare gli azzurri: la squadra di Favo già vicina al gol con Inacio e Iddrisa
Tutto pronto, inizia il match. Gli azzurrini si presentano davanti con la coppia Elimoghale-Campaniello
Dove vedere Italia U17-Austria U17 streaming e diretta tv
Italia U17-Austria U17gara valida per la semifinale del Mondiale U17 e in programma oggi pomeriggio alle 14:30 all'Aspire Zone di Al Rayyan (Qatar) e sarà visibile su RaiSport. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito
Le formazioni ufficiali di Italia U17-Austria U17
ITALIA U17 (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Elimoghale, Campaniello. Ct. Favo
AUSTRIA U17 (4-2-3-1): Posch; Feldinger, Savic, Pokorny, Hofmann; Weinhandl, Markovic; Deshihsku, Werner, Moser; Jozepovic. Ct. Stad
DOHA (Qatar) - Termina qui il cammino dell'Italia ai Mondiali U17: la formazione di Favo non riesce nell'impresa di raggiungere la finale e cade sotto i colpi di Moser. La punta austriaca si è scatenata nella ripresa e con una doppietta ha regalato la finale contro la vincente di Portogallo-Brasile. Impalpabile la prova degli azzurri che non sono stati capaci di essere mai veramente pericolosi: deludente anche la prova di Elimoghale, con il classe 2009 della Primavera della Juventus sostituito a inizio ripresa dopo un primo tempo da fantasma. Il vantaggio dell'Austria è arrivato con la prima occasione della gara al minuto 58 grazie a Moser che poi chiude i giochi a tempo scaduto direttamente su punizione.
Italia-Austria, il secondo tempo: 0-2
90°+6 - Termina qui il Mondiale U17 dell'Italia: in finale ci va l'Austria che vince 2-0
92° - RADDOPPIO DELL'AUSTRIA! Moser firma la sua doppietta personale direttamente su calcio di punizione
91° - Espulso Borasio! Il difensore azzurro rimedia un rosso diretto per fallo da ultimo uomo dopo l'intervento del Var
84° - Moser ci oprova da fuori ma Longoni neutralizza con facilità
72° - Momento difficile per gli azzurri che cercano il gol del pari con ogni mezzo ma la difesa austriaca si protegge in maniera ordinata
58° - AUSTRIA IN VANTAGGIO! Moser porta avanti gli austriaci con un mancino chirurgico che sorprende Longoni
55° - Primo cambio tra gli azzurri: fuori Elimoghale (talento Juve) e dentro Lontani
45° - Inizia il secondo tempo di Italia-Austria
Italia-Austria, il primo tempo: 0-0
45°+2 - L'arbitro manda tutti negli spogliatoi: la prima frazione di gioco termina a reti inviolate
42° - Contatto dubbio in area di rigore austriaca: Inacio va giù ma per l'arbitro non c'è nulla e si prosegue
27° - Primo squillo dell'Austria: Jozepovic ci prova dalla lunga distanza ma non impensierisce Longoni
12° - Bella Italia in questo avvio con l'Austria che lascia giocare gli azzurri: la squadra di Favo già vicina al gol con Inacio e Iddrisa
Tutto pronto, inizia il match. Gli azzurrini si presentano davanti con la coppia Elimoghale-Campaniello