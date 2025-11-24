Italia U17, finisce il sogno Mondiale: Moser porta in finale l'Austria

DOHA (Qatar) - Termina qui il cammino dell'Italia ai Mondiali U17: la formazione di Favo non riesce nell'impresa di raggiungere la finale e cade sotto i colpi di Moser. La punta austriaca si è scatenata nella ripresa e con una doppietta ha regalato la finale contro la vincente di Portogallo-Brasile. Impalpabile la prova degli azzurri che non sono stati capaci di essere mai veramente pericolosi: deludente anche la prova di Elimoghale, con il classe 2009 della Primavera della Juventus sostituito a inizio ripresa dopo un primo tempo da fantasma. Il vantaggio dell'Austria è arrivato con la prima occasione della gara al minuto 58 grazie a Moser che poi chiude i giochi a tempo scaduto direttamente su punizione.