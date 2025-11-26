Un’altra doccia fredda per l’Italia: se si qualifica per il Mondiale sarà in 4ª fascia

MILANO - La doccia ghiacciata è arrivata ieri all’ora del tè, quello che Rino Gattuso prenderà (con tanto di crostata) quando, nelle prossime settimane, radunerà a gruppetti i suoi giocatori intorno al tavolo in attesa di ritrovarli su un campo di calcio nello stage di febbraio. Nel sorteggio mondiale che si terrà a Washington venerdì 5 dicembre alle 12 locali (le sei di sera in Italia) , le qualificate dai playoff saranno relegate in quarta fascia, insieme a Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda .

Doppia beffa per l'Italia: il motivo

La beffa è doppia perché in Federcalcio, prima del match - poi perso (ko ancor più grave, visti gli eventi) - con la Norvegia era arrivata forte e chiara l’indiscrezione riguardo al fatto che la Fifa avrebbe collocato le nazionali qualificate ai Mondiali passando dai play-off in base al ranking e c’era anche chi ipotizzava addirittura che l’ultima testa di serie sarebbe stata riservata proprio alla Nazionale con il ranking migliore, il che - a latitudini inglesi - era già stata bollata come una manovra pro-Italia. Non è dato a sapersi se a condizionare l’orientamento della Fifa abbia contribuito la sconfitta con la Norvegia: l’Italia, prima dell’ultima gara di qualificazione mondiale, era al nono posto mentre quel ko - unito ai risultati delle competitor - l’ha fatta retrocedere al dodicesimo con la Germania che ha preso il nostro posto: sarebbe stato oggettivamente difficile a quel punto pensare che si fosse concretizzato un tale sgarbo nei confronti dei tedeschi.

Italia, le possibili opzioni al sorteggio Mondiale

Il fatto che in prima fascia ci sia il Canada - oltre a Messico e Stati Uniti - ci darebbe comunque la possibilità di non avere un girone infernale. Molto più probabile putroppo è che sia così, con il rischio di pescare l’Argentina campione del Mondo (oppure la Francia vice campione o la Spagna campione d’Europa), Croazia o Marocco - terza e quarta in Qatar - e ritrovarci ancora tra i piedi la Norvegia. Comunque, visti i precedenti, sarà più utile focalizzare le energie sul superare i play-off, visto che non ci siamo riusciti prima degli ultimi due Mondiali. La Fifa ha altresì stabilito che le due squadre in cima al ranking (Argentina e Spagna) non potranno incontrarsi fino alla finale, lo stesso vale, ma per le semifinali, per Francia e Inghilterra (terza e quarta), posto naturalmente che vincano i rispettivi gironi eliminatori.

La composizione delle quattro urne

Prima fascia Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania

Seconda fascia Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia

Terza fascia Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sud Africa

Quarta fascia Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, qualificate dai Play-Off europei A, B, C, D e dai Play-Off extraeuropei 1 e 2