Bonucci: “Italia forte, Gattuso carico. Chiesa? Rapporto vero. Monitoriamo tutti”

MILANO - L'ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato della Nazionale in occasione del Gran Galà del Calcio. L'attuale dirigente azzurro, premiato con il premio Leggenda insieme al'ex compagno di reparto Giorgio Chiellini, ha confermato la massima fiducia nel percorso iniziato da Ct Gennaro Gattuso: "Sono convinto che il percorso intrapreso con Gattuso sia giusto, c stato l'incidente contro la Norvegia, ma siamo un bel gruppo. Siamo forti, da parte nostra cercheremo di dargli le nozioni e le conoscenze per vincere contro l'Irlanda del Nord".