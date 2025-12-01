Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bonucci: “Italia forte, Gattuso carico. Chiesa? Rapporto vero. Monitoriamo tutti”

Le parole dell'ex Juventus e Milan al Gran Galà del Calcio dove è stato premiato, insieme a Chiellini, come "Leggenda"
1 min
BonucciGattusoChiesa
Bonucci: “Italia forte, Gattuso carico. Chiesa? Rapporto vero. Monitoriamo tutti” © Getty Images
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - L'ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato della Nazionale in occasione del Gran Galà del Calcio. L'attuale dirigente azzurro, premiato con il premio Leggenda insieme al'ex compagno di reparto Giorgio Chiellini, ha confermato la massima fiducia nel percorso iniziato da Ct Gennaro Gattuso: "Sono convinto che il percorso intrapreso con Gattuso sia giusto, c stato l'incidente contro la Norvegia, ma siamo un bel gruppo. Siamo forti, da parte nostra cercheremo di dargli le nozioni e le conoscenze per vincere contro l'Irlanda del Nord".

"Chiesa? Monitoriamo tutti"

L'azzurro in forza al Liverpool sta vedendo poco il campo ma Bonucci tranquillizza: "Rapporto vero con il Ct. Noi monitoriamo tutti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS