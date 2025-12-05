Sorteggio Mondiali 2026: dove vederlo e come funziona. L'talia per ora è solo una X

La Fifa ha già ufficializzato le quattro fasce da 12 Nazionali: l’ Italia, pur dovendo ancora qualificarsi tramite gli spareggi, è già certa della sua fascia di appartenenza, che sarà la quarta . Il sorteggio , strutturato come un tabellone di un torneo di tennis , prenderà il via con le squadre della 1ª fascia. I tre Paesi ospitanti hanno già una posizione assegnata: Messico testa di serie nel Gruppo A, Canadà nel Gruppo B e Stati Uniti nel Gruppo D. Le restanti teste di serie verranno poi distribuite nei gironi.

Le squadre con il ranking più alto (come, ad esempio, la Spagna di Lamine Yamal campione d’Europa o l’Argentina di Lionel Messi, campione del mondo in carica dopo il trionfo ottenuto 4 anni fa in Qatar) saranno inserite in percorsi separati nel tabellone. Lo stesso principio verrà applicato per la terza e quarta squadra e per le successive. Questa metodologia ha lo scopo di assicurare una distribuzione equilibrata e di fare in modo che le squadre più forti non si incontrino prima dell’eventuale finale, qualora dovessero vincere i rispettivi gironi.

Per le Nazionali che sono state inserite nelle fasce 2, 3 e 4, la loro posizione specifica all’interno del girone sarà stabilita da uno schema di assegnazione predefinito basato sia sull’urna da cui vengono estratte sia sul girone a cui vengono assegnate. Il calendario definitivo delle partite, con l’assegnazione di ogni stadio e i relativi orari del calcio d’inizio, sarà pubblicato solamente domani.