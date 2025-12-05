Sorteggio Mondiali 2026: dove vederlo e come funziona. L'talia per ora è solo una X

Ci siamo: il Mondiale 2026, quello con triplice sede in Nord e MesoAmérica, spalmato tra Canadà, Stati Uniti e Messico, da oggi entra nel vivo. Sì, perché alle 18 va in scena il sorteggio dei Gruppi al John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts di Washington: verrà schierata una squadra di stelle, con nomi di leggende di ogni sport. Sotto gli occhi dei capi di Stato dei tre paesi, il primo ministro canadese Carney, il presidente statunitense Trump e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, sfileranno sul palco veri e propri miti non soltanto del mondo del calcio.
A condurre la cerimonia (che in Italia verrà trasmessa da Sky Sport 24 e da Dazn in modalità gratuita) sarà Rio Ferdinand, leggenda della nazionale inglese e del Manchester United e sarà “scortato” dalla leggenda della Nfl, il campionato statunitense di football americano, Tom Brady, da Aaron Judge, stella dei New York Yankees, una delle franchigie più popolari nel baseball MLB, da Shaquille O’Neal, indimenticato protagonista della NBA, il campionato di nasket più competitivo e spettacolare del Pianeta, da Wayne Gretzky, campione dell’hockey NHL e da Eli Manning, altra superstar del football americano. A condurre lo show che farà da corollario al sorteggio ci saranno Kevin Hart, Heidi Klum e Danny Ramirez, che daranno il benvenuto ad artisti mondiali come il nostro Andrea Bocelli, Robbie Williams e Nicole Scherzinger, mentre a chiudere la serata ci penseranno i Village People.
L’urna del maxi-sorteggio includerà anche le “Nazionali X”
Nei giorni scorsi era arrivata la notizia del boicottaggio dell’Iran, ieri il parziale dietro-front: il ct della nazionale asiatica dovrebbe partecipare al sorteggio nonostante la Federazione calcistica iraniana abbia annunciato che non avrebbe partecipato motivando la propria decisione col fatto che gli Stati Uniti hanno negato i visti alla sua delegazione. Un portavoce della federazione nelle scorse ore ha dichiarato a un’agenzia di stampa iraniana che il ct Amir Ghalenoei e uno o due membri dello staff saranno in loco per garantire la presenza dell’Iran. Il portavoce ha sottolineato che questa presenza è di natura meramente tecnica e non rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alle proteste.
Il divieto di viaggio negli Stati Uniti annunciato dal governo Usa lo scorso giugno include anche l’Iran, ma esistono esenzioni per atleti e allenatori che viaggiano per partecipare a importanti eventi sportivi. Quello del prossimo anno sarà il primo Mundial con 48 nazionali: 42 hanno già ottenuto la qualificazione, mentre le restanti 6 (tra cui l’Italia) dovranno guadagnarsi il posto attraverso gli spareggi in programma a fine marzo. L’urna del maxi-sorteggio includerà anche queste 6 squadre che saranno denominate “Nazionali X”. Verranno stabiliti 12 gironi, ciascuno composto da quattro squadre.
Fasce e Calendario: la struttura
La Fifa ha già ufficializzato le quattro fasce da 12 Nazionali: l’Italia, pur dovendo ancora qualificarsi tramite gli spareggi, è già certa della sua fascia di appartenenza, che sarà la quarta. Il sorteggio, strutturato come un tabellone di un torneo di tennis, prenderà il via con le squadre della 1ª fascia. I tre Paesi ospitanti hanno già una posizione assegnata: Messico testa di serie nel Gruppo A, Canadà nel Gruppo B e Stati Uniti nel Gruppo D. Le restanti teste di serie verranno poi distribuite nei gironi.
Le squadre con il ranking più alto (come, ad esempio, la Spagna di Lamine Yamal campione d’Europa o l’Argentina di Lionel Messi, campione del mondo in carica dopo il trionfo ottenuto 4 anni fa in Qatar) saranno inserite in percorsi separati nel tabellone. Lo stesso principio verrà applicato per la terza e quarta squadra e per le successive. Questa metodologia ha lo scopo di assicurare una distribuzione equilibrata e di fare in modo che le squadre più forti non si incontrino prima dell’eventuale finale, qualora dovessero vincere i rispettivi gironi.
Per le Nazionali che sono state inserite nelle fasce 2, 3 e 4, la loro posizione specifica all’interno del girone sarà stabilita da uno schema di assegnazione predefinito basato sia sull’urna da cui vengono estratte sia sul girone a cui vengono assegnate. Il calendario definitivo delle partite, con l’assegnazione di ogni stadio e i relativi orari del calcio d’inizio, sarà pubblicato solamente domani.
