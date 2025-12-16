Jorginho e la Nazionale: "Tornare in azzurro? Sto lavorando per farmi trovare pronto". Sul Napoli...

Alla vigilia della Coppa Intercontinentale , Jorginho si è raccontato con serenità ed entusiasmo. Il centrocampista italiano, oggi punto di riferimento del Flamengo di Danilo e Alex Sandro , si è mostrato fiducioso in vista della finale contro il Paris Saint-Germain e ha caricato la propria squadra. Non ha dimentica però neanche il legame profondo con Napoli e con la Nazionale azzurra e ha mandato anche un messaggio a Gattuso in vista dei playoff di marzo , che stabiliranno la presenza o meno dell'Italia al prossimo Mondiale.

L’entusiasmo di Jorginho e la sfida mondiale con il Flamengo

"Ѐ un momento molto felice, il Flamengo è stata una bella scelta per me, ci sono tanti tornei da disputare ma stiamo vivendo un momento meraviglioso e dobbiamo continuare a spingere per dare ancora allegria alla nostra gente". Così, ai microfoni di Sky Sport, Jorginho ha descritto il clima che accompagna i i rossoneri verso la finale di Coppa Intercontinentale, in programma a Doha contro il Psg. Un appuntamento di prestigio che rappresenta non solo una vetrina internazionale per il club brasiliano, ma anche una nuova tappa significativa nella carriera del centrocampista, sempre più integrato e centrale nel progetto tecnico del Flamengo.

Il legame con Napoli e la speranza azzurra

"Il Napoli? Ѐ una squadra forte che seguo sempre con affetto perché la città , i tifosi e il club mi hanno dato tanto, so che continueranno a combattere fino alla fine, stanno facendo un ottimo lavoro e io farò sempre il tifo per loro", ha detto l'ex centrocampista dei partenopei. Parole che confermano un legame mai spezzato con l’ambiente napoletano, ancora oggi seguito con partecipazione e orgoglio. Poi una parentesi sulla Nazionale: "Tornare in azzurro? Io sto lavorando sempre di più per farmi trovare pronto se dovesse servire, voglio sempre il bene della Nazionale, ma posso solo dire che sto bene e che sto lavorando tanto".