‘Project 12’: l’AI sfida la passione dei veri tifosi nel video natalizio della FIGC

Questa verità, sintetizzata nella frase ‘La Nazionale, come la magia del Natale, esiste davvero solo se continuiamo a crederci’, è il cuore del video con cui la FIGC augura buone feste a tutti i tifosi che ogni giorno accompagnano e sostengono il percorso della squadra. In un momento storico in cui l’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo linguaggi e possibilità creative, la Federazione ha raccolto la sfida di trasformare una narrazione immaginifica e ricca di metafore in una produzione concreta, in grado di toccare le corde del cuore, perché l’amore per la maglia azzurra rappresenta un simbolo che unisce e attraversa le generazioni. Una sfida non solo tecnica, ma anche culturale: dimostrare che tecnologie di frontiera - spesso percepite come fredde e distanti dall’umano - possono diventare strumenti per veicolare messaggi autentici e condivisibili.