"Gattuso, la felpa coi funghi. Del Piero faccia d'angelo ma...": Buffon svela l'Italia Mondiale 2006

"I play-off di marzo? Ci stiamo avvicinando bene, facendo le cose che si devono fare, i passi giusti. I giocatori sembrano stiano molto bene, hanno dato segnali confortanti, molto forti, penso a quelli dell' Inter che hanno risposto e stanno rispondendo da grandi campioni, a quelli del Napoli che hanno fatto ieri una grande partita, a tutti i ragazzi che sono all'estero: le cose stanno andando bene, speriamo che durino almeno fino all'1 aprile". Lo ha detto Gigi Buffon , capodelegazione della Nazionale , in vista degli spareggi per i Mondiali del 2026 , ai microfoni di Sky Sport, in occasione dell' evento 'Teatro dei campioni' a Genova ( evento organizzato dalla Regione Liguria come chiusura di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”). Il 2026 è anche l'anno del ventesimo anniversario del trionfo di Berlino: "Un'immagine? Quando abbiamo fatto la doccia con la coppa in mezzo a noi. Dopo un mese e mezzo di tensioni altissime, di emozioni difficili da gestire ci eravamo tolti un peso, con la felicità di aver raggiunto un obiettivo", il ricordo dell'ex portiere della Juventus .

Le parole di Buffon su Del Piero

Poi, su Del Piero: "Del Piero in quegli anni ha fatto cose irripetibili. Da avversario ti fregava, dietro quella faccia d'angelo e quel portamento signorile in campo aveva la rabbia agonistica del vincente, di chi non ci stava a perdere e voleva venire a capo delle difficoltà di una partita: quella cosa mi è sempre stata chiara". Dopo la vittoria del Mondiale: "Non capisco come abbiano fatto ad andare in discoteca nell'82 al termine di un lungo percorso così pieno di pressione, io appena sono rientrato negli spogliatoi sono svenuto. Mi ricordo che non riuscivo a dormire e siamo rimasti insieme ai ragazzi a parlare fino alle 4", magari lasciandosi a qualche vizio: "Non si fuma, si dice che i grandi portieri lo facciano. Prima di ammetterlo dovrei dirlo a mio padre che ha 80 anni".

"Italia al Mondiale? Non sono preoccupato"

Sulle mancate qualificazioni Mondiali: "Non avrei mai creduto. Eravamo dominanti, sembrava che ci spettasse di diritto. Nel 2010 mi sono accorto che il girone che doveva essere cuscinetto con Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia era invece di un equilibrio che si stava creando tra tutte le nazionali. Denunciai questo in un'intervista. La differenza è che prima eravamo sempre più preparati tecnicamente, con la globalizzazione e gli strumenti tutti ti mettono in difficoltà. Certo si è perso un po' di talento". E sull'imminente futuro: "Sono partiti progetti ambizioni con under 14 e calcio di base. Speriamo di raccogliere i frutti. per la qualificazione non sono preoccupato. Le cose bisogna farle affinché vadano bene. Noi le stiamo facendo per ottenere i migliori risultati, poi se non riesce siamo con la coscienza apposto. Poi se il destino di Buffon, Gattuso e Gravina deve essere appeso ad un palo dentro palo fuori si fa altro".