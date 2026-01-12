"Gattuso, la felpa coi funghi. Del Piero faccia d'angelo ma...": Buffon svela l'Italia Mondiale 2006

"I play-off di marzo? Ci stiamo avvicinando bene, facendo le cose che si devono fare, i passi giusti. I giocatori sembrano stiano molto bene, hanno dato segnali confortanti, molto forti, penso a quelli dell'Inter che hanno risposto e stanno rispondendo da grandi campioni, a quelli del Napoli che hanno fatto ieri una grande partita, a tutti i ragazzi che sono all'estero: le cose stanno andando bene, speriamo che durino almeno fino all'1 aprile". Lo ha detto Gigi Buffon, capodelegazione della Nazionale, in vista degli spareggi per i Mondiali del 2026, ai microfoni di Sky Sport, in occasione dell'evento 'Teatro dei campioni' a Genova (evento organizzato dalla Regione Liguria come chiusura di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”). Il 2026 è anche l'anno del ventesimo anniversario del trionfo di Berlino: "Un'immagine? Quando abbiamo fatto la doccia con la coppa in mezzo a noi. Dopo un mese e mezzo di tensioni altissime, di emozioni difficili da gestire ci eravamo tolti un peso, con la felicità di aver raggiunto un obiettivo", il ricordo dell'ex portiere della Juventus.
Le parole di Buffon su Del Piero
Poi, su Del Piero: "Del Piero in quegli anni ha fatto cose irripetibili. Da avversario ti fregava, dietro quella faccia d'angelo e quel portamento signorile in campo aveva la rabbia agonistica del vincente, di chi non ci stava a perdere e voleva venire a capo delle difficoltà di una partita: quella cosa mi è sempre stata chiara". Dopo la vittoria del Mondiale: "Non capisco come abbiano fatto ad andare in discoteca nell'82 al termine di un lungo percorso così pieno di pressione, io appena sono rientrato negli spogliatoi sono svenuto. Mi ricordo che non riuscivo a dormire e siamo rimasti insieme ai ragazzi a parlare fino alle 4", magari lasciandosi a qualche vizio: "Non si fuma, si dice che i grandi portieri lo facciano. Prima di ammetterlo dovrei dirlo a mio padre che ha 80 anni".
"Italia al Mondiale? Non sono preoccupato"
Sulle mancate qualificazioni Mondiali: "Non avrei mai creduto. Eravamo dominanti, sembrava che ci spettasse di diritto. Nel 2010 mi sono accorto che il girone che doveva essere cuscinetto con Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia era invece di un equilibrio che si stava creando tra tutte le nazionali. Denunciai questo in un'intervista. La differenza è che prima eravamo sempre più preparati tecnicamente, con la globalizzazione e gli strumenti tutti ti mettono in difficoltà. Certo si è perso un po' di talento". E sull'imminente futuro: "Sono partiti progetti ambizioni con under 14 e calcio di base. Speriamo di raccogliere i frutti. per la qualificazione non sono preoccupato. Le cose bisogna farle affinché vadano bene. Noi le stiamo facendo per ottenere i migliori risultati, poi se non riesce siamo con la coscienza apposto. Poi se il destino di Buffon, Gattuso e Gravina deve essere appeso ad un palo dentro palo fuori si fa altro".
"Gattuso allenatore giusto"
"Diciamo che in linea di massima non ci si aspettava nulla di diverso. Conoscevamo le difficoltà che avremmo affrontato. Secondo me domandare e proporre questo tipo di iniziativa era doveroso, purtroppo non c'è stata la possibilità, e basta. Dovremo essere più forti anche di queste cose ed essere ancora più determinati a conquistare questo obiettivo". Così Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, sul mancato stage per gli azzurri in vista dei play off per il Mondiale. L'ex numero uno della Juve è stato protagonista questo pomeriggio al Carlo Felice di Genova in occasione del 'Teatro dei Campioni', evento per celebrare la chiusura di "Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport", è stato intervistato dal direttore di Tuttosport Gudio Vaciago. E sul futuro dell'Italia Buffon non ha dubbi: "Abbiamo molte motivazioni per pensare che parteciperemo ai prossimi Mondiali, la prima è che abbiamo una squadra forte, fatta di ragazzi in gamba, e con un allenatore giusto".
"Applausi per la Juve di Spalletti"
"Applausi per la nuova Juve di Luciano Spalletti, penso che la mano del mister sia inequivocabile ed evidente". Sui bianconeri che giocheranno stasera in casa con la Cremonese aggiunge: "E' partita con un piccolo gap da recuperare e sai, se lo devi recuperare a squadre come l'Inter o come il Napoli diventa complicato. Però io credo che ormai da un mese a questa parte, al di là magari di qualche pareggino che può aver fatto storcere la bocca, penso che si veda chiaramente il lavoro fatto da Spalletti. La Juve è una squadra in grande crescita: se fossimo ai nastri di partenza, secondo me avrebbe le carte in regola per giocarsi lo scudetto".
Colombo e De Rossi
E a chi chi scommette sull'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo come futuro azzurro, aggiunge: "Vedendo quello che sta facendo ultimamente, sentendo anche le dichiarazioni rilasciate appunto da De Rossi, mi sembra che sia un profilo che abbia tutte le carte in regola per poter ambire alla Nazionale. Ma del resto la Nazionale lascia le porte aperte a tutti quelli che se lo meritano e, come giusto che sia nello sport, è un discorso meritocratico. Se continuerà così e se migliorerà addirittura, penso che per lui le porte siano sempre aperte". Infine, un commento sul Genoa dell'ex compagno azzurro De Rossi, in campo da pochi minuti contro il Cagliari al Ferraris: "E' arrivato che la situazione era grigia. Poi si è ripreso bene, ha fatto dei bei risultati. Giovedì ha fatto un bel pari a San Siro, stasera chiaramente contro il Cagliari sarà una partita delicata e importante".
