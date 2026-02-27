L'Italia torna agli anni '70: svelata la maglia vintage

Adidas e Figc hanno presentato oggi Jersey Italy 1970’s , ispirata ad un grande decennio di storia Azzurra. Adidas rievoca il passato della Figc con una maglia che celebra l’eredità di un decennio che ha contribuito a rendere iconica l’immagine degli Azzurri in tutto il mondo. Questo pezzo da collezione dedicato ai fans della Nazionale Italiana di calcio e agli amanti del vintage riprende il design della classica maglia Azzurra che ha contraddistinto la storia del calcio italiano.

I dettagli di Jersey Italy 1970's

Ispirata agli Anni 70’, la maglia presenta sul petto lo stemma della Nazionale utilizzato in quel decennio storico: la scritta ‘ITALIA’ campeggia in un color giallo dorato sopra al tricolore, inserita all’interno di uno scudo. Sulla sinistra compare invece il logo del Trifoglio di colore bianco, contornato da un profilo nero. La maglia è stata svelata ieri sera, giovedì 26 febbraio, da una leggenda del calcio Italiano, come Alessandro Del Piero, durante lo spettacolo Unexpected, in cui adidas ha celebrato nel corso della Mfw – Milano Fashion Week il suo ruolo come Brand capace di creare cultura attraverso lo sport e la sua straordinaria eredità. La nuova Jersey ITALY 1970’s è disponibile da oggi, 27 febbraio, presso i punti vendita adidas, i rivenditori selezionati, i negozi Figc e online su adidas.it e Figc.it.