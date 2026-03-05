La svolta Mondiale di Gattuso: richiamato in Nazionale dopo quasi 3 anni. E stavolta c'è pure Chiesa

Occhio a Gatti, Zaniolo out

La sensazione però è che Chiesa stavolta possa (finalmente) rispondere presente. «Siamo stati bene a Londra, abbiamo passato una serata diversa, ci siamo divertiti perché abbiamo parlato di tutto, non solo di calcio - ha sottolineato proprio ieri Sandro Tonali a Sky - E credo che a tutti abbia fatto bene vederci. Gattuso mi ha sempre trasmesso tanto, anche quando non lo conoscevo. Poi, in Nazionale, ho conosciuto una persona vera, uno che se deve dirti una cosa ci mette mezzo secondo a farlo e a noi serve avere una persona che, se serve, ti dia una mazzata sui denti». Se Tonali è una certezza nel gruppo azzurro, attesissima new-entry sarà Marco Palestra che piace tantissimo al ct e al suo staff e potrebbe anche trovare spazio come titolare sulla corsia destra, stante l’assenza di Di Lorenzo. E, sempre in ottica convocati, occhio al ritorno di Federico Gatti, pure lui rivitalizzato dalla cura Spalletti: l’infortunio di Gabbia potrebbe infatti riaprirgli la porta della Nazionale. Postilla sull’attacco, eccezion fatta per Chiesa, Gattuso dovrebbe affidarsi sulle certezze da Kean (nonostante gli acciacchi) a Retegui fino a Pio Esposito: porte chiuse quindi per Nicolò Zaniolo, nonostante quanto di buono stia facendo a Udine.