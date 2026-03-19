Gravina: "Allarme moderato per Tonali. Italia squadra speciale, vi spiego perchè"

"Serve la spinta del Paese"
Tornando invece all'inseguimento del pass Mondiale Gravina invoca il supporto dei tifosi: "Nel 2021 io definii la nostra squadra una squadra normale che poteva diventare speciale e lo è diventata perché siamo riusciti a trasmettere il senso della maglia azzurra. L'entusiasmo popolare, di piazza e non solo ha dato una spinta in più ai ragazzi. Noi siamo diventati una squadra fortissima, speciale e aiutata anche dalla buona sorte perché il vento azzurro di quei mesi ci ha portato a qualcosa di speciale. Dobbiamo uscire da momenti di depressione generale e i ragazzi devono sapere che la spinta del Paese deve portarci in America, anche a nuoto - aggiunge - Sono teso perché le emozioni mi alimentano, sono coinvolto come sono coinvolti tutti i ragazzi. Raggiungerà la squadra dal primo giorno del raduno e il messaggio è di vivere questa esperienza insieme, vivendola con spensieratezza e serenità sapendo che se saremo bravi la ricompensa sarà straordinaria"