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Gravina: "Allarme moderato per Tonali. Italia squadra speciale, vi spiego perchè"

Il presidente della Figc tranquillizza sulla situazione del centrocampista del Newcastle e poi chiama i tifosi azzurri
2 min
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Gravina: "Allarme moderato per Tonali. Italia squadra speciale, vi spiego perchè" © Getty Images
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ROMA - Sandro Tonali è stato costretto ad uscire per infortunio durante il ritorno degli ottavi di finale tra Barcellona e Newcastle con i britannici dominati 7-2. A meno di una settimana dai playoff di qualificazione ai Mondiali molta è l'appresione in casa Italia sulle condizioni dell'ex Milan, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha però dato un aggiornamento incoraggiante. Nel corso della conferenza del consiglio federale Gravina ha dichiarato: "Sono ancora a stretto contatto con Gattuso, che ringrazio ancora per il grande lavoro fatto negli ultimi mesi in giro per il mondo. Ho sentito ieri sera Sandro Tonali ed era più sereno rispetto a quando è uscito. Sembra un allarme di livello molto molto moderato. Le analisi di questa mattina hanno dato delle rassicurazioni, cercheremo di recuperarlo in tempo per l'Irlanda del Nord. Mi sembra ci siano condizioni di ottimismo per questa situazione".

"Serve la spinta del Paese"

Tornando invece all'inseguimento del pass Mondiale Gravina invoca il supporto dei tifosi: "Nel 2021 io definii la nostra squadra una squadra normale che poteva diventare speciale e lo è diventata perché siamo riusciti a trasmettere il senso della maglia azzurra. L'entusiasmo popolare, di piazza e non solo ha dato una spinta in più ai ragazzi. Noi siamo diventati una squadra fortissima, speciale e aiutata anche dalla buona sorte perché il vento azzurro di quei mesi ci ha portato a qualcosa di speciale. Dobbiamo uscire da momenti di depressione generale e i ragazzi devono sapere che la spinta del Paese deve portarci in America, anche a nuoto - aggiunge - Sono teso perché le emozioni mi alimentano, sono coinvolto come sono coinvolti tutti i ragazzi. Raggiungerà la squadra dal primo giorno del raduno e il messaggio è di vivere questa esperienza insieme, vivendola con spensieratezza e serenità sapendo che se saremo bravi la ricompensa sarà straordinaria"
 

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