L'inizio del sogno e la furia Champions, "avete pagato": arbitro e Var di Italia-Irlanda del Nord

Bilancio positivo con gli azzurri, dunque, ma Makkelie ha arbitrato diverse volte anche club italiani: quest'anno ha condotto Napoli-Sporting 2-1, Atalanta-Athletic 2-3, ma ha anche diretto due volte la Juve. La prima contro il Bodo, nel successo bianconero per 2-3; la seconda in Turchia, nella vittoria per 5-2 del Galatasaray. Il fischietto olandese è lo stesso che arbitrò la finale di Europa League che l'Inter perse nel 2020 contro il Siviglia per 2-3 , ma anche la famosa sfida tra Juventus e Barcellona in cui furono annullati tre gol ad Alvaro Morata . Ma più che il fischietto, a creare dibattito è stato il Var, Van Boekel, reduce da alcune prestazioni controverse...

Van Boekel, il Var di... Inter-Barcellona

Al Var ci sarà Pol Van Boekel, che in particolare negli ultimi anni non ha soddisfatto il Barcellona, mentre opinione decisamente opposta l'ha avuta... l'Inter. La prima protesta a tinte blaugrana risale al 2022, sfida del girone Champions contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Un match, quello di San Siro, deciso dalla rete di Calhanoglu: ma l'allenatore blaugrana del tempo, Xavi, protestò in maniera vibrante per una decisione di Van Boekel. L'ex tecnico blaugrana, in quell'occasione, venne ripreso dalle telecamere mentre con le mani faceva il classico gesto per insinuare che qualcuno avesse pagato gli arbitri. Tutto questo prima di sfogarsi nel post partita: "Sono molto arrabbiato, indignato. Perché non ci capiamo nulla. È un'ingiustizia e come avevo detto già ieri, sono gli arbitri a dover dare una spiegazione".